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Galatasaray'da iki imza birden

01.11.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, iç transferde Taylan Antalyalı ve Christian Luyindama ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray'da iki imza birden
Christian Luyindama

Christian Luyindama

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Spor Toto Süper Lig'de yoluna şampiyonluk parolasıyla devam eden ve UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda liderliğini sürdüren Galatasaray, iç transferde harekete geçti.

Sarı-kırmızılılar Taylan Antalyalı ve Christian Luyindama ile yeni sözleşme imzalama konusunda büyük oranda anlaştı.

Sarı-kırmızılılar, iki futbolcu ile de 3'er yıllık anlaşmaya varırken, resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

2019 yılında BB Erzurumspor'dan Galatasaray'a transfer olan Taylan Antalyalı'nın mevcut sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. 2019'da toplam 8 milyon euro maliyetle sarı-kırmızılı formayı giyen Luyindama'nın ise Galatasaray ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. (TRT Spor)


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Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü Christian Luyindama Taylan Antalyalı
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