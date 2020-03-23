Galatasaray'da iki oyuncu ülkesine döndü

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın iki oyuncusu koronavirüs salgını sonrası ülkelerine döndü.

Galatasaray Voleybol Şube Sorumlusu Okan Böke yaptığı açıklamada, "Galatasaray Kulübü olarak bugün Belien ve Anthi'yi ailelerin yanına yollama kararı aldık. Bir kez daha söylüyorum; hiçbir kupa bizim bir kızımızın ya da oğlumuzun ailelerinin sağlığından önemli değildir." ifadelerini kullandı.

Hollandalı Yvon Belien ve Yunan Anthi Vasilantonaki'nin ailelerinin yanına gitmesi sonrası akıllara oyuncularda şüphe mi olduğu sorusu geldi ancak oyuncularda koronavirüs semptomları görülmediği, şüphesinin de olmadığı öğrenildi. İki oyuncunun da test yapılmasını gerektirecek semptomları olmadığı belirtildi.

