Galatasaray'da iki oyuncunun bileti şimdiden kesildi! Okan Buruk kararını verdi ve Dursun Özbek'e bildirdi...

Galatasaray'da şampiyonluk için son bölüme girildi. Çok büyük bir avantajı cebinde tutan sarı-kırmızılılarda bir yandan da önümüzdeki sezonun planlaması yapılıyor. Okan Buruk ile bir toplantı gerçekleştiren Dursun Özbek, takımdan ayrılması gereken oyuncuların ismini istedi.

İKİ SOL BEK OYUNCUSU GİDİYOR

Galatasaray'da sol bek mevkisinde oynayan Sam Adekugbe ve Emre Taşdemir ile yollar kesin olarak ayrılacak. Performanslarından memnun kalmayan Okan Buruk, bu iki oyuncunun biletini şimdiden kesti.

YENİ İSİMLER ALINACAK

Önümüzdeki sezon sol bek mevkisine Kazımcan'ın yanına yıldız bir oyuncu transfer edilerek o bölge kuvvetlendirilecek. Şimdiden çalışmalara başlayan Galatasaray yönetimi, eski Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ı da gündemine aldı.



