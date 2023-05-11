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Galatasaray'da iki oyuncunun bileti şimdiden kesildi! Okan Buruk kararını verdi ve Dursun Özbek'e bildirdi...

11.05.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk, önümüzdeki sezonun planlamasına başladı. Şampiyonlar Ligi için kuvvetli bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılarda yolların ayrılacağı ilk iki isim netlik kazandı.

Galatasaray'da iki oyuncunun bileti şimdiden kesildi! Okan Buruk kararını verdi ve Dursun Özbek'e bildirdi...
Sam Adekugbe

Sam Adekugbe

KAN Kanada
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da şampiyonluk için son bölüme girildi. Çok büyük bir avantajı cebinde tutan sarı-kırmızılılarda bir yandan da önümüzdeki sezonun planlaması yapılıyor. Okan Buruk ile bir toplantı gerçekleştiren Dursun Özbek, takımdan ayrılması gereken oyuncuların ismini istedi.

İKİ SOL BEK OYUNCUSU GİDİYOR

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Galatasaray'da sol bek mevkisinde oynayan Sam Adekugbe ve Emre Taşdemir ile yollar kesin olarak ayrılacak. Performanslarından memnun kalmayan Okan Buruk, bu iki oyuncunun biletini şimdiden kesti.

YENİ İSİMLER ALINACAK

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Önümüzdeki sezon sol bek mevkisine Kazımcan'ın yanına yıldız bir oyuncu transfer edilerek o bölge kuvvetlendirilecek. Şimdiden çalışmalara başlayan Galatasaray yönetimi, eski Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ı da gündemine aldı.


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