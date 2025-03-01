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Galatasaray'da ilk ayrılık daha şimdiden belli oldu! Sezon biter bitmez gönderiliyor, yerine gelecek isim bile hazır

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
01.03.2025 08:31
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Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olan Galatasaray, yeni sezon planlaması için de kolları sıvarken Sarı-Kırmızılılar'da yolların ayrılacağı ilk isim de şimdiden belli olmuş durumda. İşte detaylar...

Galatasaray'da ilk ayrılık daha şimdiden belli oldu! Sezon biter bitmez gönderiliyor, yerine gelecek isim bile hazır
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 39 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray şampiyonluk kupasına uzanarak 5. yıldızı takmak isterken, önümüzdeki sezon planlamasını da şimdiden yapmaya başladı.

Sarı-Kırmızılılar'da bu bağlamda sezon sonu ayrılacak isimler de belli olmaya başlarken ilk isim neredeyse netleşmiş durumda.

MUSLERA OUT, BERKE IN

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A Spor'un haberine göre Fernando Muslera, sezon sonunda Galatasaray'a kesin olarak veda edecek. Fernando Muslera'nın yerine arayışlara başlayan Galatasaray'da yerli olarak en net adayın Berke Özer olduğu vurgulandı.

TAM 17 KUPA KAZANDI

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Galatasaray ile şimdiye dek 540 maça çıkan Muslera 583 gole engel olamadı. Deneyimli eldiven 190 maçta ise kalesini gole kapadı. 38 yaşındaki Muslera, Galatasaray ile 7 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 6 Türkiye Süper Kupa sevinci yaşadı.

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Eyüpspor son dakika ayrılık galatasaray muslera
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