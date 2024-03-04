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Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İngiliz basını Zaha'nın yeni adresini duyurdu bile...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.03.2024 14:42
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Galatasaray'a transfer olduğundan beri istenen performansı bir türlü sergileyemeyen Zaha için İngiltere'den sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Yıldız oyuncunun sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılarak İngiltere'ye döneceği ifade edildi.

Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İngiliz basını Zaha'nın yeni adresini duyurdu bile...
Wilfried Zaha

Wilfried Zaha

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın en çok maaş alan oyuncularının başında gelen Zaha'nın yeni adresi netlik kazanmaya başladı. İngiliz basınının iddiasına göre Zaha'nın yeni adresi şimdiden belli...

EVERTON, WEST HAM, FULHAM VE WOLVERHAMPTON

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Galatasaray'daki performansıyla eleştiri almaya başlayan Zaha'nın Türkiye'de mutsuz olduğu iddiası ortaya atıldı. İngiliz gazete Team Talk'ta yer alan habere göre; Everton, West Ham, Fulham ve Wolverhampton, Zaha'nın bu durumunu fırsat bilip şimdiden görüşmelere başladı.

GALATASARAY İZİN VERECEK

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Sarı-kırmızılı takımla 2026 yılına kadar sözleşmesin bulunan Zaha'nın ayrılmak istemesi sonrası Galatasaray yönetimi kolaylık sağlayacak. 10 milyon euro ve üstü teklifleri kabul edecek sarı-kırmızılı yönetim Zaha'dan ciddi bir gelir elde edecek.

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galatasaray zaha sezon
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