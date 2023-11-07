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  4. Galatasaray'da ilk ayrılık netleşti! Devre arasında Tanguy Ndombele ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'da ilk ayrılık netleşti! Devre arasında Tanguy Ndombele ile yollar ayrılıyor

07.11.2023 08:06 | Son Güncelleme:
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Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele'yi gözden çıkaran Galatasaray, devre arasında yıldız oyuncuyla yollarını ayırmayı planlıyor. Transfer olduğundan beri bir türlü kadroya giremeyen Ndombele için Okan Buruk'un kredisi tükendi.

Tanguy Ndombele

Tanguy Ndombele

FRA Fransa
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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İngiliz ekibi Tottenham’dan kiralanan ve büyük hayal kırıklığı yaratan Ndombele’nin kontratını devrede feshetmeye hazırlanan Galatasaray, 8 numaraya takviye yapmaya hazırlanıyor. Aslan, yaz transfer döneminde de gündemine gelen isim için girişimlere başlıyor.

YOLLAR AYRILACAK

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Ndombele ile yolları kesin olarak ayrılmaya karar veren Galatasaray yönetimi bu durumu yıldız oyuncunun menajerine bildirdi.

YERİNE İSİM BAKILIYOR

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Gündemin ilk sırasında da Şampiyonlar Ligi elemesindeki Molde maçlarında sahada Galatasaray’a ciddi sıkıntılar yaşatan Emil Breivik var. Galatasaray’ın 23 yaşındaki oyuncu için ilk girişimi olumsuz sonuçlanmıştı.

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