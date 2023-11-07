Galatasaray'da ilk ayrılık netleşti! Devre arasında Tanguy Ndombele ile yollar ayrılıyor

İngiliz ekibi Tottenham’dan kiralanan ve büyük hayal kırıklığı yaratan Ndombele’nin kontratını devrede feshetmeye hazırlanan Galatasaray, 8 numaraya takviye yapmaya hazırlanıyor. Aslan, yaz transfer döneminde de gündemine gelen isim için girişimlere başlıyor.
Ndombele ile yolları kesin olarak ayrılmaya karar veren Galatasaray yönetimi bu durumu yıldız oyuncunun menajerine bildirdi.
Gündemin ilk sırasında da Şampiyonlar Ligi elemesindeki Molde maçlarında sahada Galatasaray’a ciddi sıkıntılar yaşatan Emil Breivik var. Galatasaray’ın 23 yaşındaki oyuncu için ilk girişimi olumsuz sonuçlanmıştı.