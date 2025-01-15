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  4. Galatasaray'da İlkay Gündoğan operasyonu! Okan Buruk özel olarak telefonla aradı, bu sözlerle ikna etti

Galatasaray'da İlkay Gündoğan operasyonu! Okan Buruk özel olarak telefonla aradı, bu sözlerle ikna etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.01.2025 12:45
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Süper Lig'de ara transfer dönemi resmen başlarken, Galatasaray'ın listesinde bulunan isimlerden İlkay Gündoğan ile alakalı olarak sürpriz bir gelişme yaşandı. Okan Buruk'un yıldız ismi telefonla aradığı öğrenirken transferde büyük aşama kaydedildiği gelen bilgiler arasında. İşte detaylar...

Galatasaray'da İlkay Gündoğan operasyonu! Okan Buruk özel olarak telefonla aradı, bu sözlerle ikna etti
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündemdeki isimlerden biri de İlkay Gündoğan... Sarı-Kırmızılılar'ın İlkay Gündoğan'a senelik 5 milyon Euro garanti maaş üzerinden 2 yıllık sözleşme teklif etmesi İngiliz basınında detaylarıyla yer alırken, sarı-kırmızılı kulübün bu transferdeki ısrarına devam ettiği öğrenildi.

BÖYLE İKNA ETTİ

okanmm

Bu kez teknik direktör Okan Buruk'un bizzat İlkay'ı arayarak "Gel bu takımın sahadaki lideri ol" dediği, 34 yaşındaki orta sahanın bu teklife sıcak baktığı ancak düşünmek süre istediği öğrenildi.

"ÇOCUKLUK AŞKIM" DEMİŞTİ

ilkaygundogan

Sezon başında Barcelona'ya veda edip Manchester City'ye geri dönen İlkay, uzun süren mağlubiyet serisinin sonlarına doğru hocası Guardiola tarafından kulübeye çekildi. İlk 11'deki yerini kaybeden deneyimli oyuncu, "Çocukluk aşkım" dediği Galatasaray'a transfer olmaya gayet sıcak bakıyor.

BU SEZON PERFORMANSI

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Manchester City'de bu sezon 27 maçta süre bulan İlkay Gündoğan, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Gelirse umarım sonu Mesut Özil gibi olmaz. Ama İlkay Galatasaraylı o yüzden sonu Mesut gibi çöplük olmaz.
Gelirse umarım sonu Mesut Özil gibi olmaz. Ama İlkay Galatasaraylı o yüzden sonu Mesut gibi kötü olmaz.
Gelmesin arkadaş gelmiş 34yaşına naz yapıyor sanki dersin Ronaldo 34.35 ten sonra türkiyeye gelmek istiyorlar burası emekli cennetimi
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