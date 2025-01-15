Galatasaray'da İlkay Gündoğan operasyonu! Okan Buruk özel olarak telefonla aradı, bu sözlerle ikna etti

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündemdeki isimlerden biri de İlkay Gündoğan... Sarı-Kırmızılılar'ın İlkay Gündoğan'a senelik 5 milyon Euro garanti maaş üzerinden 2 yıllık sözleşme teklif etmesi İngiliz basınında detaylarıyla yer alırken, sarı-kırmızılı kulübün bu transferdeki ısrarına devam ettiği öğrenildi.

BÖYLE İKNA ETTİ

Bu kez teknik direktör Okan Buruk'un bizzat İlkay'ı arayarak "Gel bu takımın sahadaki lideri ol" dediği, 34 yaşındaki orta sahanın bu teklife sıcak baktığı ancak düşünmek süre istediği öğrenildi.

"ÇOCUKLUK AŞKIM" DEMİŞTİ

Sezon başında Barcelona'ya veda edip Manchester City'ye geri dönen İlkay, uzun süren mağlubiyet serisinin sonlarına doğru hocası Guardiola tarafından kulübeye çekildi. İlk 11'deki yerini kaybeden deneyimli oyuncu, "Çocukluk aşkım" dediği Galatasaray'a transfer olmaya gayet sıcak bakıyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Manchester City'de bu sezon 27 maçta süre bulan İlkay Gündoğan, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.