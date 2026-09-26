Galatasaray'da İlkay Gündoğan Suudi Arabistan'a gidiyor!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un planlarında istediği süreyi bulmakta zorlanan İlkay Gündoğan'ın ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği iddia edildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre 35 yaşındaki futbolcunun, kariyerinin son bölümünde daha fazla forma giyebileceği bir takımda oynamak istediği belirtildi.

İLKAY GÜNDOĞAN İÇİN OCAK AYI GÜNDEMDE

Galatasaray'daki geleceği tartışılan İlkay Gündoğan için ara transfer döneminde hareketli günler yaşanabileceği aktarıldı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan deneyimli orta sahanın, ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği öne sürüldü.

Haberde, İlkay'ın özellikle düzenli forma şansı bulabileceği bir takımda kariyerine devam etmek istediği ifade edildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN İLGİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Suudi Arabistan kulüpleri, İlkay Gündoğan'ın durumunu yakından takip ediyor. Tecrübeli oyuncunun geleceğine ilişkin kararın önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak transfer seçeneklerine göre şekillenmesi bekleniyor.

DURSUN ÖZBEK'TEN İLKAY GÜNDOĞAN AÇIKLAMASI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de geçtiğimiz günlerde İlkay Gündoğan'ın takım içerisindeki durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özbek, tecrübeli futbolcunun önemli bir oyuncu olduğunu belirterek, transferinin gerçekleştiği dönemde yönetimin başında kendisinin bulunduğunu hatırlattı. Galatasaray Başkanı, İlkay'ın takımda oynayıp oynamaması konusundaki kararın teknik direktör Okan Buruk'a ait olduğunu ve teknik heyetin tercihine saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN AİLESİYLE İLGİLİ İDDİA

Öte yandan İlkay Gündoğan'ın ailesiyle ilgili de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Ali Naci Küçük'ün aktardığı bilgilere göre, İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan ve oğlu Kais, İstanbul'da bulundukları sırada bir AVM'de bazı kişilerin sözlü tepkisiyle karşılaştı.

İddiaya göre yaşanan olayın ardından Kais'in ağladığı, Sara Gündoğan'ın ise yaşanan durum nedeniyle Galatasaray yetkilileriyle iletişime geçtiği belirtildi.

GÖZLER OCAK AYINA ÇEVRİLDİ

İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'daki geleceğinin nasıl şekilleneceği merak konusu olurken, ara transfer döneminin deneyimli futbolcu açısından önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor. Suudi Arabistan'dan gelen olası teklifler ve oyuncunun daha fazla süre alma isteği, ocak ayında transfer gündeminin şekillenmesinde belirleyici olabilir.