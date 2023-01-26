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Galatasaray'da imzalar bitmiyor! Sarı-Kırmızılılar'dan bir iç transfer hamlesi daha... Emirhan Kayar ve Jankat Yılmaz ile sözleşme uzatıldı!

26.01.2023 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar birçok isim ile temaslarını sürdürürken, iç transferde de 2 hamle birden geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'da imzalar bitmiyor! Sarı-Kırmızılılar'dan bir iç transfer hamlesi daha... Emirhan Kayar ve Jankat Yılmaz ile sözleşme uzatıldı!
Jankat Yılmaz

Jankat Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'dan iç transfer hamlesi geldi. Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada altyapıdan yetişen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Kayar ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme imzalanırken, genç file bekçisi Jankat Yılmaz ile de yeni sözleşme imzalandı.

Nef Stadyumu’nda düzenlenen imza töreninin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Emirhan Kayar, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'IN GELECEĞİ ONLAR"

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Emirhan’dan çok şey beklediklerinin altını çizen Başkan Özbek, "Emirhan’lar bizim geleceğimiz. Onlar Galatasaray’ın çimentosu. Önümüzdeki dönemde de birçok genç inşallah Galatasaray’a büyük hizmetler verecek. Kendisinden çok şey bekliyoruz. Sabırla Galatasaray’a hizmet etmeye devam etsin. Galatasaray’ın geleceği onlar. Biz de Galatasaray’ın geleceğini kuruyoruz. Emirhan ile bu yolu yürüyeceğiz. Allah sakatlık vermesin. Başarılı olmasını diliyorum."

"BAŞARILAR DİLİYORUM"

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"Kariyerini inşallah Galatasaray’da sürdürsün. Kariyeriyle ilgili önümüzdeki günlerde, önümüzdeki senelerde gelişmeler olursa biz de devamlı Emirhan’ın yanındayız. Onun Avrupa çapında, dünya çapında başarılı olması için de Galatasaray olarak biz elimizden geleni yapacağız. Önce Galatasaray’a hizmet edecek sonra Galatasaray onun kariyeriyle ilgili her türlü çalışmayı yapacaktır. Kendisine başarılar diliyorum. İnşallah sağlıklı bir şekilde uzun yıllar Galatasaray’a hizmet eder" diye konuştu.

"İLK İMZAM..."

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Elinden gelenin en iyisini yapacağını belirten Emirhan Kayar ise, "İlk imzam olduğu için çok mutluyum. Başkanımıza çok teşekkür ederim. Elimden gelenin en iyisini yapacağıma inanıyorum. Burada oynamaya devam ettikçe elimden gelenin en iyisini yapacağım. İnşallah benim için iyi olacak" ifadelerini kullandı.

JANKAT YILMAZ SÖZLEŞME UZATTI

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Galatasaray'dan daha sonra Jankat Yılmaz için yapılan açıklamada; "Akademimizden yetişen kalecimiz Jankat Yılmaz'ın profesyonel sözleşmesi tadil edilerek 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.


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