SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da İrfan Can ve Diego Costa gelişmeleri

Galatasaray'da İrfan Can ve Diego Costa gelişmeleri

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.12.2020 15:20 | Son Güncelleme

Başakşehir'de sergilediği performansla beğeni kazanan İrfan Can Kahveci'nin adı transferde birçok kulüple anılıyor. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray da İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek isteyen takımlar arasında. Öte yandan İspanyol gazeteci Jorge Garcia, Diego Costa'nın Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transfer olabileceği yönünde değerlendimelerde bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray'da İrfan Can ve Diego Costa gelişmeleri

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İrfan Can Kahveci transferin gözde isimlerinden biri haline geldi.

Yurt dışından bazı talipleri olan İrfan Can Kahveci'yi, Galatasaray da kadrosuna katmak istiyor.

Sarı kırmızılı takım, sezon başında 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Başakşehir'le bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeden sonuç çıkmazken Galatasaray, Boz Baykuşlar'ın kapısını Ekim ayında bir kez daha çaldı.

İrfan Can'ı kadrosunda görmek isteyen Cimbom, Ocak ayında 25 yaşındaki futbolcu için kulübü ile bir görüşme daha yapacak.

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN PERFORMANSI

1995 doğumlu yıldız, futbol hayatına Gençlerbirliği'nin atyapısında başladı. 1 sezon Hacettepe'de forma giyen İrfanCan Kahveci 2014 yılında Gençlerbirliği'nin A Takımı'na geçti. 2017 yılında da Başakşehir'e transfer olan İrfan Can Kahveci'nin kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi var.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken İrfan Can Kahveci 6 maçta 3 gol atıp 1 de asist yapmayı başardı. İrfan Can ligde de 2 gol atıp 1 asist yaptı.

DIEGO COSTA TÜRKİYE'YE TRANSFER OLACAK MI?

Öte yandan İspanyol golcü Diego Costa'nın adı Galatasaray ile anılıyordu.

AS gazetesi Atletico Madrid muhabiri Jorge Garcia, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a konuştu.

Garcia yaptığı açıklamada, "Diego Costa, Atletico Madrid ile sözleşme feshi konusunda görüşürüyor. Atletico onu serbest bırakacak ancak kulüp, Costa'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki olası rakiplere transfer olmaması şartını koydu. Bu açıdan baktığımızda, Türkiye'deki Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlara Costa'nın transferi daha kolay olabilir. Diego Costa uzun bir sakatlık dönemi yaşadı ama en az 3 yıl daha tam performansla oynayabileceğine inanıyor" dedi. (Ajansspor)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra... Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra...
G.Saray transferi resmen açıkladıG.Saray transferi resmen açıkladı
Şenol Güneş’in ilk 11’i!Şenol Güneş’in ilk 11’i!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu
İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu
Bakan Selçuk duyurdu! Maaşlar erken ödenecek
Bakan Selçuk duyurdu! Maaşlar erken ödenecek
Anlaşma tamam! G.Saray'ı seçti...
Anlaşma tamam! G.Saray'ı seçti...
G.Saray'da orta sahaya bedava bir transfer daha
G.Saray'da orta sahaya bedava bir transfer daha
F.Bahçe, Max Kruse ile anlaşmaya vardı
F.Bahçe, Max Kruse ile anlaşmaya vardı
Erdoğan Yeşilyurt: Hakem bana 'Sus lan!' diyor
Erdoğan Yeşilyurt: Hakem bana 'Sus lan!' diyor
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Sinan Engin G.Saray'ın 2 transferini açıkladı
Sinan Engin G.Saray'ın 2 transferini açıkladı
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
F.Bahçe'den kiralık gitti, harikalar yaratıyor!
F.Bahçe'den kiralık gitti, harikalar yaratıyor!
Tarihte görülmemiş ayrılık! Haberi uçakta öğrendiler...
Tarihte görülmemiş ayrılık! Haberi uçakta öğrendiler...
Football Manager efsanesi Maxim Tsigalko hayatını kaybetti!
Football Manager efsanesi Maxim Tsigalko hayatını kaybetti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'da İrfan Can ve Diego Costa gelişmeleri
İrfan Can görüşmesi! Galatasaray...
İngilizler Luyindama'ya kafayı taktı
İngilizler Luyindama'ya kafayı taktı
Galatasaray'a üçlük uzmanı
Galatasaray'a üçlük uzmanı
Galatasaray'da Erkek Basketbol Takımı'na Mısırlı pivot
G.Saray transferi resmen açıkladı
G.Saray'da orta sahaya bedava bir transfer daha
G.Saray'da orta sahaya bedava bir transfer daha
Galatasaray'dan Hagi'nin prensi Roberto Leonard Malaele'ye kanca
G.Saray'dan Hagi'nin prensine kanca!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.