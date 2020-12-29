Galatasaray'da İrfan Can ve Diego Costa gelişmeleri

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İrfan Can Kahveci transferin gözde isimlerinden biri haline geldi.

Yurt dışından bazı talipleri olan İrfan Can Kahveci'yi, Galatasaray da kadrosuna katmak istiyor.

Sarı kırmızılı takım, sezon başında 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Başakşehir'le bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeden sonuç çıkmazken Galatasaray, Boz Baykuşlar'ın kapısını Ekim ayında bir kez daha çaldı.

İrfan Can'ı kadrosunda görmek isteyen Cimbom, Ocak ayında 25 yaşındaki futbolcu için kulübü ile bir görüşme daha yapacak.

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN PERFORMANSI

1995 doğumlu yıldız, futbol hayatına Gençlerbirliği'nin atyapısında başladı. 1 sezon Hacettepe'de forma giyen İrfanCan Kahveci 2014 yılında Gençlerbirliği'nin A Takımı'na geçti. 2017 yılında da Başakşehir'e transfer olan İrfan Can Kahveci'nin kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi var.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken İrfan Can Kahveci 6 maçta 3 gol atıp 1 de asist yapmayı başardı. İrfan Can ligde de 2 gol atıp 1 asist yaptı.