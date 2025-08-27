Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilmişti! Victor Nelsson'dan transferi sonrası Sarı-Kırmızılıları çıldırtan sözler

Galatasaray’dan Hellas Verona’ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Victor Nelsson, Serie A'da Udinese ile oynanan maçın ardından transfer süreci hakkında ilk kez konuştu.

"KOLAY BİR KARARDI"

Yeni takımına kısa sürede adapte olduğunu belirten Danimarkalı stoper, “Sadece birkaç gün içinde bu takıma uyum sağlamak kolaydı. İyi bir oyuncu grubu ve iyi bir teknik ekip buldum. Teknik direktörün ne istediğini olabildiğince çabuk öğrenmeye çalışıyorum. Benim için Verona’ya gelme kararı kolay bir karardı,” dedi.

BU SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Nelsson'un bu sözleri sosyal medyada bazı taraftarların tepkisini çekti.