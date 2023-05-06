Galatasaray'da Kaan Ayhan krizi, geldiğine bin pişman! Okan Buruk'a resti çekti "Opsiyonumu kullanmayın"

Galatasaray'ın devre arasında Sassuolo'dan kadrosuna kattığı 28 yaşındaki oyuncu Kaan Ayhan Sarı-Kırmızılılar'da forma şansı bulmakta hayli zorlanıyor.

'OPSİYONUMU KULLANMAYIN'

Galatasaray'a geldiği günden bu yana yalnızca 180 dakika forma şansı bulan tecrübeli oyuncu, yeni sezonda da forma şansı bulamayacağını ve yedek kalacağını düşündüğü için Okan Buruk'a gittiği ve takımdan ayrılmak istediğini dile getirdiği ve hocasından sözleşmesinde bulunan 2.8 milyon euro'luk satın alma bedeli opsiyonunun kullanılmamasını söylediği iddia edildi.

İLK HEDEF ALMANYA

Sassuolo'nun 2.5 milyon euro'luk bedel karşılığında Kaan'ı göndermeye hazır olduğu bilgisini verdi. Kaan'ın ilk hedefinin Galatasaray'dan ayrılırsa Bundesliga'ya dönmek olduğu belirtildi.

