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  4. Derbiye özel prim! O takım kesenin ağzını açtı

Derbiye özel prim! O takım kesenin ağzını açtı

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
02.04.2025 07:21
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Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da turun geçilmesi durumunda oyunculara özel prim verileceği belirtildi.

Derbiye özel prim! O takım kesenin ağzını açtı

Fenerbahçe derbisi sonrası yaklaşık 10 gün maç oynamayacak olan Galatasaray’ın bu süreci nasıl değerlendireceği de netlik kazandı. Ligde hafta sonunu BAY geçirecek olan sarı-kırmızılı ekip herhangi bir kamp yapmayacak. CimBom’un kupa maçı sonrası Antalya’ya gidip kamp yapabileceği düşünülüyordu. Ancak Fenerbahçe karşılaşması sonrası Kemerburgaz’da yenileme antrenmanı olacağı ve takıma 2 gün izin verileceği öğrenildi. Bu arada Aslan, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

ÖZEL PRİM

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Galatasaray'da mart ayında oyunculara yaklaşık 700 milyon lira maaş ve prim ödemesi yapan yönetim kupadaki Fenerbahçe maçı için de kesenin ağzını açtı. Sarı-kırmızılılarda turun geçilmesi durumunda oyunculara özel prim verileceği belirtildi. Kadıköy’de güzel bir sonuç alınması halinde prim miktarının soyunma odasında açıklanacağı öğrenildi. Ancak Başkan Dursun Özbek’in hem kupanın hem de ligin önüne açacak bir galibiyete astronomik bir rakam belirlediği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Derbi fenerbahçe galatasaray
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