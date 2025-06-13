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Galatasaray'da kaptan ile yollar ayrıldı... Veda metni paylaşıldı!

Galatasaray Basketbol’da altyapısından yetişen Göksenin Köksal ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüp yaptığı açıklama ile oyuncusuna teşekkür edip kariyerinde başarılar diledi.

Galatasaray'da kaptan ile yollar ayrıldı... Veda metni paylaşıldı!
Burak Kavuncu

Basketbol Süper Ligi’nde Galatasaray, tecrübeli oyuncusu Göksenin Köksal ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden Göksenin Köksal'ın Galatasaray altyapısında yetiştiğine yer verilen veda mesajında, "Son 8 sezonunda da kaptan olarak giydiği şanlı Galatasaray forması ile toplam 15 sezonda 379 kez Basketbol Süper Ligi, 195 kez Avrupa kupaları, 27 kez Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı kupalarında olmak üzere 601 kez parkeye ayak bastı. Büyük bir aidiyet ve mücadele bilinciyle terlettiği sarı kırmızılı forması ile camiamızda unutulmaz hatıralar bırakarak ismini Galatasaray tarihine işledi." denildi.

Tecrübeli oyuncuya teşekkür edilen mesajda "Altyapıdan, A takım kaptanlığına uzanan bu hikayede vermiş olduğu emekler, göstermiş olduğu mücadele ve Galatasaray Erkek Basketbol takımlarına kattıkları için Galatasaray Spor Kulübü olarak Göksenin Köksal'a teşekkürlerimizi sunarız. Teşekkürler Kaptan. Yolun açık olsun." diye açıklama yapıldı.

1 SEZON HARİÇ KARİYERİNİN TAMAMI GALATASARAY

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Göksenin Köksal, 1 sezon kiralık olarak Darüşşafaka forması giydiği 2014-15 sezonu dışında profesyonel kariyerinin tamamını Galatasaray formasıyla geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Basketbol Basketbol Süper Ligi galatasaray
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