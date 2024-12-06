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Galatasaray'da kasa doldu taştı! Rekor kırmaya çok yakın... Tarihe altın harflerle yazılabilir!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.12.2024 08:05
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Son 2 sezonun şampiyonu olan ve bu sezon da liderliği kimseye bırakmayan Galatasaray'da mali anlamda da yüzler gülerken, saha içindeki performansın yanı sıra saha dışında da başarılı bir grafik göze çarpıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, sponsorluk ve mağazacılık alanındaki performansıyla dikkat çekiyor.

Galatasaray'da kasa doldu taştı! Rekor kırmaya çok yakın... Tarihe altın harflerle yazılabilir!

Galatasaray, son yıllardaki başarılarının meyvesini rekor gelirlerle topluyor. Sarı-kırmızılı kulüp, sponsorluk ve mağazacılık alanındaki performansıyla dikkat çekiyor.

TARİHİ GELİR!

galatasaraydan-rekor-gelir-180-milyon-euro-rmyz

Süper Lig’de son iki sezonu şampiyon tamamlayan ve bu yıl da zirvedeki yerini koruyan Galatasaray, sponsorluklardan 80 milyon Euro gelir elde etti. Son olarak Kale Seyahat ile anlaşma sağlayan kulüp, sponsorluk anlaşmalarıyla mali tablosunu güçlendirdi.

REKORA ÇOK YAKIN

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Galatasaray, mağazacılık faaliyetlerinden 100 milyon Euro ciro elde ederek bu alanda rekor kırmaya çok yakın. Geçen sezon 700 bin forma satan sarı-kırmızılı ekip, bu sezonun ilk 5 ayında 420 bin forma satışı gerçekleştirdi. Başkan Dursun Özbek, hedeflerinin 1 milyon forma satışı olduğunu belirtti. Galatasaray’ın, sahadaki başarısını mali alanda da sürdürüyor olması, kulüp tarihine altın harflerle yazılacak bir dönem olarak değerlendiriliyor.

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Dursun Özbek rekor son dakika forma galatasaray sponsor
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