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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu bilmecesi neredeyse çözüldü! Yıldız isim ikna oldu, uçağa biniyor... İşte yeni takımı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.08.2024 12:53
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Transfer temaslarını sürdüren Galatasaray'da bazı isimler için teklifler gelmeye devam ederken bu isimlerden Kerem Aktükroğlu'nun takımdaki geleceği henüz netlik kazanmasa da sürpriz bir gelişme yaşandı. Yıldız isim için en ciddi alıcı konumunda bulunan Spartak Moskova teklifini güncellerken Kerem bu teklife ikna oldu. Taraftarların kısa süre içerisinde transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor. İşte detaylar...

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu bilmecesi neredeyse çözüldü! Yıldız isim ikna oldu, uçağa biniyor... İşte yeni takımı
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'daki geleceği bir türlü tam anlamıyla netlik kazanmayan Kerem Aktürkoğlu için yeni gelişmeler yaşanıyor.

Şu ana kadar en ciddi teklif Rus kulübü Spartak Moskova'dan gelirken, yıldız isim ilk teklifini geri çevirdiği Spartak Moskova ile anlaşma sağladı.

YENİ TEKLİFLE GELDİLER

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Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın bonservis görüşmelerinde anlaşma sağladığı Rusya temsilcisi Spartak Moskova'dan kendisine gelen ilk teklifi yeterli görmeyip reddetmişti. Rus kulüp teklifini geliştirdi.

KEREM İKNA OLDU

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Spartak Moskova, yaptığı ikinci teklif ile Kerem Aktürkoğlu'nu ikna etmeyi başardı. Yıldız oyuncu Spartak Moskova ile anlaştı.

YILLIK 3 MİLYON EURO

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Kerem Aktürkoğlu ile Spartak Moskova arasında anlaşma sağlanan sözleşmenin detayları belli oldu. Buna göre sözleşme süresi 4 yıl olacak, Kerem bu 4 yılın her bir yılı için 3 milyon Euro net kazanacak. Ayrıca değişik bonuslara sahip olacak. Spartak, Kerem’e maaşının dışında imza parası da ödeyecek. Kerem Aktürkoğlu böylece Spartak Moskova’nın en çok kazanan futbolcusu olacak.

12 MİLYON EURO BONSERVİS

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Öte yandan Rus ekibinin Galatasaray'a ödeyeceği bonservis miktarı da ortaya çıktı. Buna göre, Ruslar Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 12 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek. Kulüplerin kısa sürede transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.

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