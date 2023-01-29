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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Anlaşma sağlandı, imzalar kısa süre içinde atılacak!

29.01.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da son haftalarda performansı artan Kerem Aktürkoğlu'na Alman devi Dortmund talip olmuştu. Kerem'i ciddi anlamda isteyen Dortmund, sezon sonu için devreye girdi. Galatasaray yönetimi ise bu hamlenin ardından Kerem ile yeni sözleşme konusunda masaya oturdu ve anlaşma sağladı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Anlaşma sağlandı, imzalar kısa süre içinde atılacak!
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sözleşmesi 2026 yılında bitecek Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri artıyor. Geçtiğimiz sezon takımdan ayrılma noktasına gelen ve ikna edilmesinin ardından sözleşme yenileyen Kerem'e bu sezon da talip çıktı.

DORTMUND RESMEN TALİP OLDU

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Geçtiğimiz sezon Marsilya ve Nice tarafından istenen Kerem'e bu kez dünya devi talip oldu. Potansiyelli oyuncuları kadrosuna katmasıyla bilinen Dortmund'un Kerem'e talip olması oyuncu tarafını bir hayli sevindirdi. Zor bir lig olan Almanya'da oynamayı tercih eden Kerem, şimdiden bir hayli heyecanlandı.

GALATASARAY ARAYA GİRDİ

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Sarı-kırmızılı takımdan yıllık 10 milyon TL kazanan Kerem Aktürkoğlu'na Galatasaray yönetimi yeni sözleşme teklifiyle gitti. %100 zamlı bir sözleşme önerilen Kerem bu teklifi kabul etti. 4 yıllık sözleşme imzalayacak Kerem'in serbest kalma bedeli 29 milyon Euro olacak.

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