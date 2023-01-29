Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Anlaşma sağlandı, imzalar kısa süre içinde atılacak!

Sözleşmesi 2026 yılında bitecek Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri artıyor. Geçtiğimiz sezon takımdan ayrılma noktasına gelen ve ikna edilmesinin ardından sözleşme yenileyen Kerem'e bu sezon da talip çıktı.

DORTMUND RESMEN TALİP OLDU

Geçtiğimiz sezon Marsilya ve Nice tarafından istenen Kerem'e bu kez dünya devi talip oldu. Potansiyelli oyuncuları kadrosuna katmasıyla bilinen Dortmund'un Kerem'e talip olması oyuncu tarafını bir hayli sevindirdi. Zor bir lig olan Almanya'da oynamayı tercih eden Kerem, şimdiden bir hayli heyecanlandı.

GALATASARAY ARAYA GİRDİ

Sarı-kırmızılı takımdan yıllık 10 milyon TL kazanan Kerem Aktürkoğlu'na Galatasaray yönetimi yeni sözleşme teklifiyle gitti. %100 zamlı bir sözleşme önerilen Kerem bu teklifi kabul etti. 4 yıllık sözleşme imzalayacak Kerem'in serbest kalma bedeli 29 milyon Euro olacak.

