Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor!

Galatasaray'ın süper yıldızı Kerem Aktürkoğlu, kulübü ve milli takımda ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanıyor. Geçtiğimiz yıl 3. Lig ekiplerinden Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olan 23 yaşındaki oyuncu, hiç yabancılık çekmedi ve yeteneklerini her gün üstüne koyarak sergilemeye devam etti.

15 MİLYON EURO

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a transfer olduğunda güncel piyasa değeri sadece 200 bin Euro idi… Şimdi ise değerinin 15 milyon Euro olduğu konuşuluyor. Performansıyla da Avrupa'nın devlerini peşine taktı. Öyle ki her maçında scoutlar tribündeki yerini alıyor ve onu adeta adım adım izliyor.

ASLAN'DA 5 GOL ATTI

Galatasaray'ın harika çocuğunu son olarak İtalya Serie A'nın dev kulüplerinden Roma izledi. Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Cebelitarık maçında tribündeki yerini alan scoutlar onun için bol bol not aldı. Genç yıldız, bu sezon 22 karşılaşmada forma giydi. 5 gol atarken 4 kez de asist yaptı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Kerem Aktürkoğlu, milli takım dönüşünde Galatasaray ile 5.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Kerem’in yıllık 900 bin TL olan ücretine de ciddi bir artış yapılacak.



