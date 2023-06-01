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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun morali bir hayli bozuldu!

01.06.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da oyunculara teklif gelmeye başladı. Kerem Aktürkoğlu için yapılan teklifi reddeden sarı-kırmızılılarda genç oyuncunun morali bir hayli bozulmuş durumda...

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun morali bir hayli bozuldu!
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatarasay'da 3. sezonunu geçiren Kerem Aktürkoğlu'na teklif yağıyor. 34 maçta 9 gol, 11 asist yapan genç oyuncunun gösterdiği performans sonrası Avrupa kulüpleri temaslarını hızlandırdı.

İTALYAN DEVİ LAZİO İSTİYOR

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Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen Serie A takımı Lazio, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Galatasaray ise direkt olarak bu teklifi reddetti. Sarı-kırmızılılar, Lazio'nun 15 milyon Euro'luk teklifi geri çevirince Kerem Aktürkoğlu'nun morali bir hayli bozuldu.

SÖZ VERİLMİŞTİ

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Sezon sonunda kendisine gelecek teklifleri kabul etmesi konusunda söz verilen Kerem Aktürkoğlu'nun morali bozuldu. Lazio'nun 15 milyon Euro'luk teklifini reddeden sarı-kırmızılılar daha yüksek bir bonservis istiyor.


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