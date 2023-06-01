Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun morali bir hayli bozuldu!

Galatarasay'da 3. sezonunu geçiren Kerem Aktürkoğlu'na teklif yağıyor. 34 maçta 9 gol, 11 asist yapan genç oyuncunun gösterdiği performans sonrası Avrupa kulüpleri temaslarını hızlandırdı.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen Serie A takımı Lazio, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Galatasaray ise direkt olarak bu teklifi reddetti. Sarı-kırmızılılar, Lazio'nun 15 milyon Euro'luk teklifi geri çevirince Kerem Aktürkoğlu'nun morali bir hayli bozuldu.
Sezon sonunda kendisine gelecek teklifleri kabul etmesi konusunda söz verilen Kerem Aktürkoğlu'nun morali bozuldu. Lazio'nun 15 milyon Euro'luk teklifini reddeden sarı-kırmızılılar daha yüksek bir bonservis istiyor.