Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun morali bir hayli bozuldu!

Galatarasay'da 3. sezonunu geçiren Kerem Aktürkoğlu'na teklif yağıyor. 34 maçta 9 gol, 11 asist yapan genç oyuncunun gösterdiği performans sonrası Avrupa kulüpleri temaslarını hızlandırdı.

İTALYAN DEVİ LAZİO İSTİYOR

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen Serie A takımı Lazio, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Galatasaray ise direkt olarak bu teklifi reddetti. Sarı-kırmızılılar, Lazio'nun 15 milyon Euro'luk teklifi geri çevirince Kerem Aktürkoğlu'nun morali bir hayli bozuldu.

SÖZ VERİLMİŞTİ

Sezon sonunda kendisine gelecek teklifleri kabul etmesi konusunda söz verilen Kerem Aktürkoğlu'nun morali bozuldu. Lazio'nun 15 milyon Euro'luk teklifini reddeden sarı-kırmızılılar daha yüksek bir bonservis istiyor.



