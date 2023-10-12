Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! İngiliz devi para harcamaya hazır...

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla kariyerinde yine seviye atlayan Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'ya transferi hiç de uzak değil. Sarı-kırmızılıların maçını izlemeye gelen İngilizler, milli oyuncuya tam not verdi.

TOTTENHAM PARA HARCAMAYA HAZIR

Tottenham, Galatasaray'a 20 milyon euro civarı teklif önermeye hazırlandığı ifade edildi. Kerem Aktürkoğlu'nun da Avrupa'da forma giymeye sıcak bakması İngiliz devinin elini bir hayli güçlendiriyor.

BAYERN MUNIH MAÇI ÇOK KRİTİK

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynayacağı maçını izlemeye gelecek Tottenham'ın son kararını bu mücadelede vereceği ve duruma göre şimdiden transfer teklifini yapacakları ifade edildi.

