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  4. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! İngiliz devi para harcamaya hazır...

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! İngiliz devi para harcamaya hazır...

12.10.2023 16:43 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, performansıyla dünya devlerini peşine taktı. Avrupa'nın birçok büyük kulübünün transfer listesine giren Kerem için devre arasında Tottenham'dan resmi teklif geleceği öğrenildi.

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla kariyerinde yine seviye atlayan Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'ya transferi hiç de uzak değil. Sarı-kırmızılıların maçını izlemeye gelen İngilizler, milli oyuncuya tam not verdi.

TOTTENHAM PARA HARCAMAYA HAZIR

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Tottenham, Galatasaray'a 20 milyon euro civarı teklif önermeye hazırlandığı ifade edildi. Kerem Aktürkoğlu'nun da Avrupa'da forma giymeye sıcak bakması İngiliz devinin elini bir hayli güçlendiriyor.

BAYERN MUNIH MAÇI ÇOK KRİTİK

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynayacağı maçını izlemeye gelecek Tottenham'ın son kararını bu mücadelede vereceği ve duruma göre şimdiden transfer teklifini yapacakları ifade edildi.

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