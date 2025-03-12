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  4. Galatasaray'da Kerem Demirbay ile yollar ayrılıyor! Yeni adresi bile belli oldu

Galatasaray'da Kerem Demirbay ile yollar ayrılıyor! Yeni adresi bile belli oldu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.03.2025 14:49
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Bu sezon Okan Buruk'un gözünden iyiden iyiye düşen Kerem Demirbay ile yollar ayrılıyor. Forma giyemediği için takımdan ayrılmayı kafasına koyan Kerem Demirbay, Almanya'ya geri dönüyor. İşte detaylar...

Galatasaray'da Kerem Demirbay ile yollar ayrılıyor! Yeni adresi bile belli oldu
Kerem Demirbay

Kerem Demirbay

ALM Almanya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Bu sezon teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen Kerem Demirbay, sarı-kırmızılı takımdan ayrılıyor. Tecrübeli oyuncunun adresinin Almanya olacağı öğrenildi.

KEREM DEMİRBAY GİDİYOR!

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Okan Buruk tarafından beklediği süreyi alamayan Kerem Demirbay sezon sonunda takımdan ayrılıyor. Forma giyemediği için mutsuz olan tecrübeli oyuncu kararını yönetime bildirdi.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

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31 yaşındaki orta saha oyuncusunu Almanya Bundesliga'dan üç takım istiyor. Sezon sonunda Galatasaray ile masaya oturacak takımlar ufak bir miktar bonservis ödeyerek Kerem Demirbay'ı kadrosuna katacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Demirbay galatasaray
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