Galatasaray'da Kerem Demirbay ile yollar ayrılıyor! Yeni adresi bile belli oldu

Bu sezon teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen Kerem Demirbay, sarı-kırmızılı takımdan ayrılıyor. Tecrübeli oyuncunun adresinin Almanya olacağı öğrenildi.

KEREM DEMİRBAY GİDİYOR!

Okan Buruk tarafından beklediği süreyi alamayan Kerem Demirbay sezon sonunda takımdan ayrılıyor. Forma giyemediği için mutsuz olan tecrübeli oyuncu kararını yönetime bildirdi.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

31 yaşındaki orta saha oyuncusunu Almanya Bundesliga'dan üç takım istiyor. Sezon sonunda Galatasaray ile masaya oturacak takımlar ufak bir miktar bonservis ödeyerek Kerem Demirbay'ı kadrosuna katacak.