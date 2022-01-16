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Galatasaray'da Kerem'in akıllara durgunluk veren golü sosyal medyayı yıktı! Herkes aynı videoyu paylaşıyor

16.01.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun Hatay maçında serbest vuruştan attığı takımını öne geçiren gol sosyal medyaya damga vurdu. Genç futbolcuya taraftarlar övgüler yağdırırken, Galatasaray sosyal medya hesabı Kerem'in hafta içi idmanda serbest vuruştan attığı golü "Golü izleyemeyenler için Kerem Aktürkoğlu’nun üç gün önce antrenmanda frikikten attığı gol." ifadeleriyle paylaştı.

Galatasaray'da Kerem'in akıllara durgunluk veren golü sosyal medyayı yıktı! Herkes aynı videoyu paylaşıyor
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Domenec Torrent yönetiminde ilk maçına Hatayspor karşısında çıkan Galatasaray, mücadelenin ilk yarısını 2-1 önde kapattı. Sarı-kırmızılıların oldukça etkili bir görüntü ortaya koyduğu maçta Kerem Aktürkoğlu attığı golle izleyenleri mest etti.

KEREM AKTÜRKOĞLU'DAN ENFES GOL

45+8. dakikada ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu toğun başına geçti. Genç yıldız sol köşeye yaptığı vuruşta Hatayspor kalecisi Abdullah Yiğiter'i mağlup etti. Enfes golün ardından sosyal medyada Kerem için övgü dolu paylaşımlar yapıldı.

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GALATASARAY'DAN KEREM PAYLAŞIMI

Galatasaray sosyal medya hesabı bu gol üzerine Kerem Aktürkoğlu'nun hafta içi serbest vuruştan fileleri havalandırdığı golü paylaşarak, Golü izleyemeyenler için Kerem Aktürkoğlu’nun üç gün önce antrenmanda frikikten attığı gol." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu
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