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Galatasaray'da kesenin ağzı açılıyor! Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün... Astronomik zam yolda!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
12.10.2024 17:31
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Trendyol Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray iç transferde hareketli günler yaşıyor. Sarı - kırmızılılar milli futbolcuları Yunus Akgün ile sözleşme uzatmak ve Barış Alper Yılmaz'ın kontratında düzeltme yapmayı hedefliyor. İşte detaylar...

Galatasaray'da kesenin ağzı açılıyor! Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün... Astronomik zam yolda!
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig'de 22 puanla lider konumda yeren alan Galatasaray'da milli arada iç transferde hızlı günler geçiriyor. Milli futbolcular Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'dan önemli katkılar alan sarı kırmızılılar, kontratlarını iyileştirmek ve sürelerini uzatmak üzere çalışmalara başladı.

ZAMLI SÖZLEŞME YOLDA

5-Alanyaspor

Galatasaray'da bu sezon performansıyla şu ana kadar en fazla övgü alan isimlerden biri olan Yunus Akgün, sarı-kırmızılılarla yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Yıllık 17 milyon TL kazanan Yunus'un maaşında iyileştirilme yapılacak. Aynı zamanda da zam alacak olan 24 yaşındaki kanat oyuncusunun 2026 yılında bitecek olan sözleşmesi de uzatılacak.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN MAAŞINDA İYİLEŞTİRME

barol

Bu sezon Galatasaray adına tüm resmi maçlarda mücadele eden ve sarı-kırmızılı takımın Süper Ligdeki en skorer oyuncusu olan Barış Alper Yılmaz'ın yıllık 15-20 milyon TL'lik sözleşmesine yüklü bir zam yapılacak. Genç yıldızın kazancı 45-50 milyon TL'nin üzerine yükseltilmesi bekleniliyor.

Galatasaray yönetiminin milli aradan sonra somut adımları atacağı ve 2025 Ocak ayına kadar sözleşme uzatma işlemlerini noktalayacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Yunus Akgün Barış Alper Yılmaz galatasaray
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