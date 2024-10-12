Galatasaray'da kesenin ağzı açılıyor! Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün... Astronomik zam yolda!

Trendyol Süper Lig'de 22 puanla lider konumda yeren alan Galatasaray'da milli arada iç transferde hızlı günler geçiriyor. Milli futbolcular Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'dan önemli katkılar alan sarı kırmızılılar, kontratlarını iyileştirmek ve sürelerini uzatmak üzere çalışmalara başladı.

ZAMLI SÖZLEŞME YOLDA

Galatasaray'da bu sezon performansıyla şu ana kadar en fazla övgü alan isimlerden biri olan Yunus Akgün, sarı-kırmızılılarla yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Yıllık 17 milyon TL kazanan Yunus'un maaşında iyileştirilme yapılacak. Aynı zamanda da zam alacak olan 24 yaşındaki kanat oyuncusunun 2026 yılında bitecek olan sözleşmesi de uzatılacak.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN MAAŞINDA İYİLEŞTİRME

Bu sezon Galatasaray adına tüm resmi maçlarda mücadele eden ve sarı-kırmızılı takımın Süper Ligdeki en skorer oyuncusu olan Barış Alper Yılmaz'ın yıllık 15-20 milyon TL'lik sözleşmesine yüklü bir zam yapılacak. Genç yıldızın kazancı 45-50 milyon TL'nin üzerine yükseltilmesi bekleniliyor.

Galatasaray yönetiminin milli aradan sonra somut adımları atacağı ve 2025 Ocak ayına kadar sözleşme uzatma işlemlerini noktalayacağı belirtildi.