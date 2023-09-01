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Galatasaray'da keyifleri kaçıran teklif! Juventus, Sacha Boey için 24 milyon euro'yu masaya koydu

01.09.2023 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, oyuncularına gelen tekliflere engel olamıyor. Victor Nelsson'dan sonra Sacha Boey'e de teklif yağmuru gelmeye başladı. Takımın en önemli isimlerinden biri olan Boey'in ayrılmasını istemeyen Okan Buruk, yönetimle özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sacha Boey'un adı transfer döneminde; Arsenal, Milan, Brighton, Burnley, Juventus ve Bournemouth gibi ekiplerle geçmişti. Sarı-kırmızılılar gelen teklifleri teker teker reddetse de, transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Boey'e yeni bir teklif geldi.

JUVENTUS ÖDEMEYE HAZIR

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Juventus, Sacha Boey için 24 milyon euro ödemeye hazır olduğunu tekrar etti ve beklemeye geçti. Transfer için devre arasını belirten İtalyan devi, Sacha Boey'i devre arasında kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ

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Gelen 24 milyon euro'luk teklifle kafası karışan Galatasaray kulübü, Juventus'tan düşünmek için süre istedi. Sacha Boey'in de Avrupa'da oynama fikrinin olması bu transferin olma ihtimalini güçlendiriyor.

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Juventus Sacha Boey galatasaray transfer dönemi buruk

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