Galatasaray'da kıran kırana idman

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına Avusturya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü. Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, çalışmalarına teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirdiği sabah antrenmanıyla devam etti.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, tam sahada çift kale maç yaptı. Antrenmana özel durumu nedeniyle teknik direktör Fatih Terim'den izin alarak İstanbul'a dönen Selçuk İnan katılmadı. Şener Özbayraklı, Erencan Yardımcı, Ömer Bayram ve Mirza Cihan ise salonda çalıştı.

ÇİFT KALE MAÇI HASAN ŞAŞ'IN TAKIMI KAZANDI

Antrenmanda oynanan çift kale maçta yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Hasan Şaş da forma giyerken, Şaş'ın yer aldığı takım galip geldi.

Çift kale maçta yeşil takımda İsmail Çipe (Batuhan Şen), Mariano Filho, Gökay Güney, Valentine Ozornwafor, Emre Taşdemir, Ryan Donk, Ümit Davala, Jimmy Durmaz, Metehan Mertöz, Ryan Babel, Konstantinos Mitroglou forma giydi.

Beyaz takım ise Batuhan Şen (Berk Balaban), Martin Linnes, Ahmet Çalık, Marcao, Yuto Nagatomo, Mustafa Kapı, Atalay Babacan, Hasan Şaş, Yunus Akgün, Ali Yavuz Kol, Adem Büyük'ten oluştu. Müsabakayı beyaz takım Nagatomo ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-0 kazandı.

YUNUS AKGÜN YILDIZLAŞTI

Çift kale maçta 1 gol atan genç oyuncu Yunus Akgün'ün performansı dikkati çekti. Mücadelede beyaz takımda yer alan Yunus, sağ kanatta görev yaptı. 19 yaşındaki futbolcu, Nagatomo'nun attığı golün pasını verirken, şık bir golle de durumu 2-0'a getiren isim oldu. Beyaz takımda Atalay Babacan, yeşil takımda ise Jimmy Durmaz performanslarıyla ön plana çıktı.

