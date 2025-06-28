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Galatasaray'da komisyon krizi! Yunus Akgün ile anlaşan sarı-kırmızılılar, menajerini ikna edemedi

Galatasaray'ın sözleşme yenilemek için bir süredir görüşme yaptığı Yunus Akgün'de komisyon krizi patlak verdi. Sarı-kırmızılıların teklifini kabul eden Yunus Akgün, menajerinin ekstra isteği sonrası anlaşmayı imzalayamadı.

Galatasaray'da komisyon krizi! Yunus Akgün ile anlaşan sarı-kırmızılılar, menajerini ikna edemedi
Emre Şen

Süper Lig devi Galatasaray, altyapısında yetişen ve geçen sezon gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Yunus Akgün ile bir türlü sözleşme imzalayamıyor. Sezonun son haftalarından beri görüşme yapan sarı-kırmızılılar henüz anlaşmaya varabilmiş değil.

GÖRÜŞMELER DURDURULDU

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Galatasaray, Yunus Akgün ile 4 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Maaş konusunda da anlaşan sarı-kırmızılılar, Yunus Akgün'ün menajerinin yüksek komisyon istemesi sebebiyle masadan kalktı.

YUNUS AKGÜN İLE AYRI GÖRÜŞÜLECEK

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Galatasaray yönetimi, anlaşma aşamasına gelebilmek için Yunus Akgün ile yalnız görüşme kararı aldı. Geçtiğimiz sezon 44 maçta forma giyen Yunus Akgün, 12 gol, 14 asist kaydetti.

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