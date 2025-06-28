Galatasaray'da komisyon krizi! Yunus Akgün ile anlaşan sarı-kırmızılılar, menajerini ikna edemedi

Süper Lig devi Galatasaray, altyapısında yetişen ve geçen sezon gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Yunus Akgün ile bir türlü sözleşme imzalayamıyor. Sezonun son haftalarından beri görüşme yapan sarı-kırmızılılar henüz anlaşmaya varabilmiş değil.
Galatasaray, Yunus Akgün ile 4 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Maaş konusunda da anlaşan sarı-kırmızılılar, Yunus Akgün'ün menajerinin yüksek komisyon istemesi sebebiyle masadan kalktı.
Galatasaray yönetimi, anlaşma aşamasına gelebilmek için Yunus Akgün ile yalnız görüşme kararı aldı. Geçtiğimiz sezon 44 maçta forma giyen Yunus Akgün, 12 gol, 14 asist kaydetti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum