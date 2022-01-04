Galatasaray'da koronavirüs şoku! Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk...

Galatasaray Kulübü, futbol takımına uygulanan Koronavirüs testlerinin ardından Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada "Galatasaray Futbol takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından oyuncularımızdan Fatih Öztürk ile Alpaslan Öztürk'ün test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" denildi.

TOPLAM VAKA SAYISI 3 OLDU

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Van Aanholt'un ülkesinde yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

