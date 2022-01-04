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Galatasaray'da koronavirüs şoku! Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk...

04.01.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray'da koronavirüs şoku! Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk...

Galatasaray Kulübü, futbol takımına uygulanan Koronavirüs testlerinin ardından Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada "Galatasaray Futbol takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından oyuncularımızdan Fatih Öztürk ile Alpaslan Öztürk'ün test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" denildi.

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TOPLAM VAKA SAYISI 3 OLDU

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Van Aanholt'un ülkesinde yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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