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Galatasaray'da koronavirüs testleri negatif çıktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.05.2020 20:57 | Son Güncelleme

Galatasaray, kulüpte 85 kişiye yapılan Covid-19 testlerinde sonucunda pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Galatasaray'da koronavirüs testleri negatif çıktı

Galatasaray, kulüpte 85 kişiye yapılan koronavirüs (Covid-19) testleri sonucunda pozitif vakaya rastlanmadığını duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, teknik direktörümüz Fatih Terim, yardımcı antrenörlerimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarından toplam 85 kişiye sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'in katkılarıyla bu sabah (30 Mayıs) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır" denildi.

Testlere Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) öneri protokolüne göre devam edileceğinin vurgulandığı açıklamada, "Oyuncularımız ve teknik heyetimiz ile aktif çalışan sağlık ve idari kadrolar için altıncı, diğer tüm çalışanlar için ise beşinci kez yapılan testler, TFF öneri protokolünün süre ve frekans maddesine göre devam edecektir" ifadesi kullanıldı.

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