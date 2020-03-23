SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama!

Galatasaray'da koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama!

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.03.2020 16:42 | Son Güncelleme

Koronavirüs şüphesi ve tedbiri için hastanede bulunan Abdurrahim Albayrak sevenlerine mesaj yolladı.

Galatasaray'da koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama!

Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ta yeni tip Koronavirüs (Covid-19) belirtileri çıktığı ve çiftin tedavi altına alındığı günlerdir spor kamuoyunu meşgul ediyor.

Yeşilköy'deki özel bir hastanede kontrol altında tutulan Abdurrahim Albayrak, odasında cama yaklaşarak iyi olduğunu anlatmak için DHA ekibine el de salladı.

"DUA ALMAK BİZİ GÜÇLÜ KILIYOR..."

Koronavirüs şüphesi ve tedbiri için hastanede bulunan Abdurrahim Albayrak sevenlerine mesaj yollayarak, "Herşey inşallah daha iyi olacak. Çok şükür iyiyim, kendimi iyi hissediyorum. Arayan ve mesaj atanlara teşekkür ederim, onlardan moral almak, onlardan dua almak bizi güçlü kılıyor. Herkese selam" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İyileşen koronavirüs hastalarını incelediler! Şoke eden sonuç İyileşen koronavirüs hastalarını incelediler! Şoke eden sonuç
G.Saray'da iki oyuncu ülkesine döndüG.Saray'da iki oyuncu ülkesine döndü
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray abdurrahim albayrak koronavirüs fatih terim

En Çok Okunan Haberler

Bankalardan koronavirüs destek paketleri! İşte tüm detaylar

Bankalardan koronavirüs destek paketleri! İşte tüm detaylar

İşte gün gün koronavirüs belirtileri

İşte gün gün koronavirüs belirtileri

G.Saray'da şok! Koronavirüs testi pozitif çıktı

G.Saray'da şok! Koronavirüs testi pozitif çıktı

G.Saray'dan Abdurrahim Albayrak açıklaması

G.Saray'dan Abdurrahim Albayrak açıklaması

Sergen Yalçın'dan yönetime flaş transfer isteği

Sergen Yalçın'dan yönetime flaş transfer isteği

İşte Loris Karius'un yeni adresi!

İşte Loris Karius'un yeni adresi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Aslan galibiyet serisini 8'e yükseltti

Aslan galibiyet serisini 8'e yükseltti

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ALLAH ACİL ŞİFALAR VERSİN İNŞALLAH...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barcelona'dan Galatasaray'a müjde! Alex Telles Geliyor!

Barcelona'dan Galatasaray'a müjde!

Galatasaray'da koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama!

Abdurrahim Albayrak'ın karantinadaki ilk sözleri!

Abdurrahim Albayrak'la tokalaşanlar herkes tedirgin!

Albayrak ile tokalaşan Fatih Terim'in durumu ne?

Galatasaray'da iki oyuncu ülkesine döndü

G.Saray'da iki oyuncu ülkesine döndü

Galatasaray Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüse yakalandığını açıkladı

G.Saray'dan Abdurrahim Albayrak açıklaması

Luyindama için Galatasaray dev teklif

Luyindama için Galatasaray dev teklif

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.