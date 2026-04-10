Galatasaray'da köstebek avı! Okan Buruk direkt kovacak

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yürüyüşüne devam eden Galatasaray'da, son haftalarda yaşanan "kadro sızıntısı" problemi bardağı taşırdı. Maçlardan saatler önce takımın ilk 11'inin sosyal medyaya ve basına sızdırılmasından büyük rahatsızlık duyan teknik direktör Okan Buruk, Florya'da adeta olağanüstü hal ilan etti.

"TAKIMINI KİM SATIYORSA BULACAĞIZ"

Göztepe galibiyetinin ardından kameralar karşısına geçen ve sızıntı konusundaki öfkesini gizlemeyen başarılı çalıştırıcı, "En son maçın kadrosunu sızdıranlar var. Bununla ilgili içeride de önemli bir şey yapacağız. Gerçekten Galatasaray'a karşı büyük bir hainlik yapılıyor. Bunu ortaya çıkarıp takımını kim satıyorsa, onu da ortaya çıkartıp önlem alacağız" diyerek operasyonun sinyalini vermişti.

KAMERA VE DRONE KAYITLARI İNCELENİYOR

Okan Buruk'un bu sert çıkışının ardından Galatasaray yönetimi vakit kaybetmeden harekete geçti. Futbolcuların kadroyu sızdırma ihtimalini zayıf bir olasılık olarak gören Buruk, sorunun tesislerdeki diğer kişilerden kaynaklanabileceğini düşünerek Kemerburgaz'daki idmanları kimlerin izlediğinin tespit edilmesini istedi.

Bu doğrultuda, özellikle Göztepe maçı öncesi yapılan taktik idmanı seyreden herkes yakın markaja alındı. Salı günü gerçekleştirilen son antrenmanda tesislerdeki tüm güvenlik kamerası kayıtları ile taktik amaçlı kullanılan drone görüntüleri saniye saniye izlenmeye başlandı.

BULUNDUĞU AN KOVULACAK

Yönetim ve teknik heyet koordineli bir şekilde çalışarak içerideki köstebeği bulmak için çemberi daraltıyor. Kulüpten sızan bilgilere göre; kadroyu dışarıya aktaran kişinin kimliği tespit edildiği an, gözünün yaşına bakılmadan kulüple ilişiği anında kesilecek.