Galatasaray'da Lemina transferinde şok gelişme! Son anda masadan kalktı

Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması çalışmaları tüm hızıyla sürerken, iç transferde taraftarları ve teknik heyeti şaşırtacak büyük bir pürüz ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı yönetimin, takımın önemli parçalarından biri olan ve yola devam edilmesi planlanan Mario Lemina ile yürüttüğü görüşmelerde ibre bir anda tamamen tersine döndü.

İMZA BEKLENİRKEN FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Yönetim ile tecrübeli orta saha oyuncusu arasında gerçekleştirilen ilk temaslar son derece olumlu geçmiş ve tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu belirtilmişti. Hatta yıldız oyuncunun, Galatasaray'ın kendisine sunduğu yeni sözleşme teklifini ilk görüşmede kabul ettiği öğrenilmişti. Ancak taraftarların resmi açıklama beklediği ve imzaların atılması için planlanan son nihai görüşmede işler planlandığı gibi gitmedi. Lemina'nın kararını aniden değiştirerek masadaki teklifi reddetmesi, kulüp binasında adeta soğuk duş etkisi yarattı.

YÖNETİMDEN REST: ŞARTLAR DEĞİŞMEYECEK

Yaşanan bu beklenmedik geri dönüşün ardından sarı-kırmızılı kurmayların tavrı ise oldukça net oldu. Galatasaray cephesinin, mevcut teklifin üzerine çıkmayı düşünmediği ve kulübün ekonomik dengelerini bozacak yeni bir taviz verilmeyeceği oyuncu tarafına iletildi. Gelinen son noktada Mario Lemina'ya düşünmesi için süre verilirken, tecrübeli futbolcunun kulübün masaya koyduğu mevcut şartları kabul etmemesi halinde ipler tamamen kopacak ve yollar kesin olarak ayrılacak.