Süper Lig'de Paul Onuachu bombası! Fenerbahçe resmen devrede

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, sıcak bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Trabzonspor formasıyla sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı dev santrfor Paul Onuachu'nun geleceğiyle ilgili hareketli günler yaşanıyor. Golcü arayışındaki ezeli rakip Fenerbahçe'nin, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için resmi olarak devreye girdiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE'NİN İLK TEKLİFİ YETERSİZ BULUNDU

Gazeteci Yunus Emre Sel'in haberine göre sarı-lacivertli yönetim, Paul Onuachu transferini bitirmek adına Trabzonspor kulübüne resmi bir teklif sundu. Ancak bordo-mavili yönetimin, Fenerbahçe tarafından sunulan bu ilk teklifteki mali şartları yetersiz bulduğu ve beklentilerin altında kaldığı gerekçesiyle geri çevirdiği öğrenildi. Aynı süreçte Çorum FK'nın da Nijeryalı golcüyle ilgilendiği fakat her iki kulübün teklifinin de Karadeniz ekibini memnun etmediği belirtildi. Transfer sürecinin henüz kapanmadığı, Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde teklifini revize ederek yeni bir hamle yapabileceği konuşuluyor.

ASBAŞKAN KAFKAS VE AL HİLAL GERÇEĞİ

Onuachu transferindeki tek talip Süper Lig ekipleri değil. Suudi Arabistan'ın güçlü kulüplerinden Al Hilal'in de devrede olduğu ve Trabzonspor'a çok daha yüksek bir bonservis bedeliyle cazip bir teklif sunduğu iddia edildi. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Nijeryalı golcüye hem Türkiye'den hem de Suudi Arabistan'dan resmi teklifler geldiğini doğruladı. Onuachu'nun takımın iskelet kadrosunda yer alan çok önemli bir isim olduğunu vurgulayan Kafkas, kulüp menfaatleri doğrultusunda hareket edeceklerini belirterek, satılamaz hiçbir oyuncularının olmadığını ve doğru teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alacaklarını ifade etti.