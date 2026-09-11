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Galatasaray'da Leroy Sane depremi! Ülkesinden olay iddia

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 3-1'lik Sporting mağlubiyetinde sahadaki silik görüntüsüyle eleştiri oklarının hedefi olan Leroy Sane için Almanya'dan flaş bir iddia geldi. Alman teknik adam Peter Neururer, yeni hoca Jürgen Klopp'un 30 yaşındaki yıldızın biletini kestiğini ve Sane'nin milli takım defterinin tamamen kapandığını öne sürdü.

Galatasaray'da Leroy Sane depremi! Ülkesinden olay iddia
Emre Şen
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'e 3-1 mağlup olan Galatasaray, bu sezonki ilk resmi yenilgisini yaşadı. Sarı-kırmızılı takımda alınan bu mağlubiyetin ardından performansıyla en çok tartışılan isimlerin başında ise Alman yıldız Leroy Sane geldi.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDAKİ İSME ÜLKESİNDEN ŞOK SÖZLER

Galatasaray da Leroy Sane depremi! Ülkesinden olay iddia 1

Sporting karşısında etkisiz bir görüntü çizen ve eleştirilerin hedefi haline gelen 30 yaşındaki Leroy Sane için ülkesi Almanya'da gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Alman teknik direktör Peter Neururer, yıldız futbolcunun milli takım kariyerinin sona erdiğini ileri sürdü.

"KLOPP İÇİN İSİM DEĞİL PERFORMANS ÖNEMLİ"

Galatasaray da Leroy Sane depremi! Ülkesinden olay iddia 2

Neururer, Almanya Milli Takımı'nda Jürgen Klopp döneminin başlamasıyla birlikte kadro yapılanmasında radikal değişiklikler yaşanacağına dikkat çekti. Deneyimli çalıştırıcı, Sane'nin yeteneğinin tartışılmaz düzeyde olduğunu ancak bu kaliteyi uzun süredir istikrarlı bir şekilde sahaya yansıtamadığını savundu. Neururer, Klopp'un oyuncu tercihlerinde geçmiş başarıları veya isimleri değil, doğrudan sahadaki güncel performansı baz alacağını ve bu yüzden Sane'ye artık şans vermeyeceğini iddia etti.

80 MAÇLIK SERÜVEN SONA MI ERİYOR?

Galatasaray da Leroy Sane depremi! Ülkesinden olay iddia 3

Kısa süre önce Amerika kıtasında düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda da Almanya kadrosunda yer alarak kariyerine bir büyük turnuva daha ekleyen Leroy Sane, ülkesinin formasıyla bugüne kadar 80 resmi maça çıktı. Panzerler ile 18 kez gol sevinci yaşayan tecrübeli futbolcunun milli formaya veda edip etmeyeceği, Klopp'un açıklayacağı ilk kadroyla birlikte netlik kazanacak.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Leroy Sane
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