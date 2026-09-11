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Mauro Icardi'nin yeni adresi belli oldu! İngiliz devine imzayı atıyor

Sezon başında Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve sarı-kırmızılı kulübün yeni mukavele önermeyerek resmen veda ettiği Mauro Icardi'nin yeni adresi İngiltere oluyor. Bonservisi elinde bulunan ve serbest statüde olan Arjantinli yıldıza Premier Lig ekibi Everton talip oldu. Icardi'nin de Ada ihtimaline çok sıcak baktığı öğrenildi.

Mauro Icardi'nin yeni adresi belli oldu! İngiliz devine imzayı atıyor
Emre Şen

Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı yönetimin yola devam etmeme kararı aldığı ve resmen yollarını ayırdığı Mauro Icardi, yeşil sahalara görkemli bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Bir süredir kulüpsüz durumda olan ve bonservisini elinde bulunduran Arjantinli golcü için İngiltere'den flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

EVERTON FIRSAT TRANSFERİ İÇİN DEVREDE

Mauro Icardi nin yeni adresi belli oldu! İngiliz devine imzayı atıyor 1

İngiliz basınından TEAMtalk'ta yer alan habere göre; hücum hattını tecrübeli, bitirici ve maliyet açısından avantajlı bir santrforla güçlendirmek isteyen Premier Lig ekibi Everton, rotasını serbest statüdeki Mauro Icardi'ye çevirdi. İngiliz temsilcisinin, herhangi bir bonservis engeli bulunmayan Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak adına kısa süre içerisinde resmi bir teklif masasına koymayı planladığı kaydedildi.

ICARDI PREMİER LİG'E YEŞİL IŞIK YAKTI

Mauro Icardi nin yeni adresi belli oldu! İngiliz devine imzayı atıyor 2

Haberin detaylarında dikkat çeken en önemli unsur ise yıldız oyuncunun transfere olan yaklaşımı oldu. Galatasaray ayrılığı sonrası bireysel çalışmalarını sürdüren ve yeni takımını bekleyen Icardi'nin, kariyerine Premier Lig'de devam etme fikrine oldukça olumlu yaklaştığı ifade edildi. Arjantinli golcünün, Everton'dan gelecek projeye ve teklife sıcak baktığı, tarafların kısa süre içinde anlaşma zemini bulabileceği öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi everton galatasaray premier lig
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