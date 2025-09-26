Galatasaray'da Leroy Sane kulübe 1.5 milyon euro ödeyecek! Flaş gelişme duyuruldu...

Süper Lig devi Galatasaray’da Leroy Sane’nin performansı tartışılırken, yıldız oyuncu sarı kırmızılı yönetimle bir araya gelerek flaş bir harekete imza attığı iddia edildi.

LOCA SATIN ALDI!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Leroy Sane, Rams Park’tan loca satın aldı. Alman yıldızın, Galatasaray yönetimi ile görüşerek sekiz kişilik loca satın aldığı iddia edildi.

MAAŞINDAN DÜŞÜRÜLECEK

İstanbul’u çok sevdiği ve misafirlerini de dönem dönem burada ağırlamayı düşünen yıldız oyuncunun, konuklarını ve ailesini maçlara çağırmak istediği bu yüzden de üç seneliğine loca sahibi olduğu öğrenildi. Locanın yaklaşık 1.5 milyon euroluk ücreti de yıldız futbolcunun alacaklarından düşülecek.

İLKAY İLE BİRLİKTE

Manchester City’den yakın arkadaş olan Leroy Sane ve ilkay Gündoğan’ın locayı birlikte kullanacağı bildirildi.