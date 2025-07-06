Galatasaray'da Leroy Sane'nin ardından bir başka Bayern Münih'li için nabız yoklandı... Aslan Kingsley Coman için 20 milyon euro vermeye hazır!

Galatasaray, Leroy Sane'den sonra bir bomba transferi daha bitirmeye hazırlanıyor. Başkan Dursun Özbek bu sezon Şampiyonlar Liginde başarı gelmesi adına transferde büyük oynuyor. Sarı-kırmızılı takımın Bayern Münih’in yıldız oyuncusu Coman'ın peşinde olduğu öne sürüldü.

BAYERN MUNIH'IN BEKLENTİSİ 30 MİLYON AVRO

Alman devi Bayern Münih'in 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kingsley Coman için bonservis beklentisi yüksek. Alman ekibinin Galatasaray'dan beklediği bonservis bedeli 30 milyon avro seviyelerinde.

ASLAN 20 MİLYON SEVİYELERİNİ BEKLİYOR!

Fransız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray şartları zorlamaya hazır. Geçen yılın Osimhen ile birlikte yıldızlarından olan Barış Alper Yılmaz'ın satılma ihtimalini göz önünde bulunduran sarı kırmızılılar Coman transferi için şartları zorluyor. Cimbom’un hedefi satın alma opsiyonlu kiralama. Aslan satın alma opsiyonunu da 20 milyon euro seviyelerine çekmeye hazır.