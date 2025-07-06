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Galatasaray'da Leroy Sane'nin ardından bir başka Bayern Münih'li için nabız yoklandı... Aslan Kingsley Coman için 20 milyon euro vermeye hazır!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray transferde bombaları üst üste patlatmak üzere. Geçtiğimiz günlerde Leroy Sane'yi kadrosuna katarak taraftarın sevince boğan sarı kırmızılıların yeni hedefi Bayern Münih'in Fransız yıldızı Kingsley Coman.

Galatasaray'da Leroy Sane'nin ardından bir başka Bayern Münih'li için nabız yoklandı... Aslan Kingsley Coman için 20 milyon euro vermeye hazır!
Burak Kavuncu
Kingsley Coman

Kingsley Coman

FRA Fransa
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Galatasaray, Leroy Sane'den sonra bir bomba transferi daha bitirmeye hazırlanıyor. Başkan Dursun Özbek bu sezon Şampiyonlar Liginde başarı gelmesi adına transferde büyük oynuyor. Sarı-kırmızılı takımın Bayern Münih’in yıldız oyuncusu Coman'ın peşinde olduğu öne sürüldü.

BAYERN MUNIH'IN BEKLENTİSİ 30 MİLYON AVRO

Galatasaray da Leroy Sane nin ardından bir başka Bayern Münih li için nabız yoklandı... Aslan Kingsley Coman için 20 milyon euro vermeye hazır! 1

Alman devi Bayern Münih'in 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kingsley Coman için bonservis beklentisi yüksek. Alman ekibinin Galatasaray'dan beklediği bonservis bedeli 30 milyon avro seviyelerinde.

ASLAN 20 MİLYON SEVİYELERİNİ BEKLİYOR!

Galatasaray da Leroy Sane nin ardından bir başka Bayern Münih li için nabız yoklandı... Aslan Kingsley Coman için 20 milyon euro vermeye hazır! 2

Fransız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray şartları zorlamaya hazır. Geçen yılın Osimhen ile birlikte yıldızlarından olan Barış Alper Yılmaz'ın satılma ihtimalini göz önünde bulunduran sarı kırmızılılar Coman transferi için şartları zorluyor. Cimbom’un hedefi satın alma opsiyonlu kiralama. Aslan satın alma opsiyonunu da 20 milyon euro seviyelerine çekmeye hazır.

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