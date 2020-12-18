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Galatasaray'da Levent Şahin: Bazı olaylar, bazı söylemler var...

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.12.2020 22:08 | Son Güncelleme

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Levent Şahin: Bazı olaylar, bazı söylemler var...

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Karagümrük'e 2-1 mağlup oldukları maç sonrasında konuştu.

Fatih Terim'in oyundan ihraç edilmesinin adil olmadığını belirten Levent Şahin, "Rakibi tebrik ediyoruz, maç bittikten sonra da başta hocamız olmak üzere teknik ekip ve oyuncular birbirlerini tebrik etti. Tekrar tebrik ediyoruz. İki taraf da oynamayı çok istedi ve arzuluydu ama maalesef hocamız bugün atıldı. Bence diğer kulübelere de bakılmalı, diğer teknik adamlara da bakılmalı, ondan sonra olay değerlendirilmeli. Çok iyi niyetli değildi bu, yaşadığımız olaylar var, bazı söylemler var, çok iyi niyetli değil. Olay da böyle olunca maçın ve sonucun önüne geçen bir hakemle karşılaştık." dedi.

Bu yenilgiyi telafi edeceklerini söyleyen antrenör, "Biz Galatasaray'ız, duygularımızı nasıl yaşayacağımızı, nasıl yöneteceğimizi çok iyi biliyoruz. Bizler için geride kalan bir maç, Galatasaray'ın büyüklüğünü göstererek önümüzdeki maçlara bakacağız." diye konuştu.

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