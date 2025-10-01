Galatasaray'da Liverpool zaferinin ardından İlkay Gündoğan'ın açıklamaları gündem olmuştu! İşte atmosferi soran yıldız isim...

Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir zafer yaşayan Galatasaray’ın yıldız oyuncusu İlkay Gündoğan, Manchester City forması giyerken bir çok kez karşılaştığı Liverpool’dan arkadaşları ile sohbet etti. Dev maçın ardından kameraların karşısına geçen İlkay Gündoğan, yaptığı açıklamayla sosyal medyada gündem oldu.

''ATMOSFER HEP BÖYLE Mİ?''

Şampiyonlar Ligi’nde alınan galibiyetin ardından İlkay Gündoğan, "Maç sırasında Liverpool'dan bir oyuncu yanıma gelip, atmosferin her zaman böyle olup olmadığını sordu." Açıklaması yaptı. Bu açıklamayla birlikte sosyal medyada gözler açıklamayı kimin yaptığına çevrildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI!

Maçın ardından birbirlerine sarılan İlkay Gündoğan ile Mohamed Salah’ın gülümseyerek sohbet ettikleri objektiflerden kaçmadı. Mohamed Salah’ın gülümseyerek İlkay Gündoğan'a bir soru sorduğu ve İlkay Gündoğan’ın cevabını kafasını sallayıp onaylayarak verdiği görüntülendi. Bu anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, soruyu soran oyuncunun Salah olduğu iddia edildi.

KULAKLARINI KAPATMIŞTI!

Maç sırasında tribünlerin yoğun ıslıkları ve tezahüratları sebebiyle maça ısınırken rahatsız olan Liverpool'un Mısırlı yıldızı kulaklarını kapatarak önlem almaya çalıştığı anlar kameralara yansımıştı.

SALAH’TAN ATMOSFER YANITI

Liverpool’un yıldızı Mohamed Salah maçın ardından, “Hayatımda hiç böyle bir atmosferde oynamamıştım. Odaklanmak gerçekten çok zordu. Gürültü sağır ediciydi ve bununla başa çıkamadık. Galatasaray’ı tebrik ederim.” Açıklamasında bulundu.