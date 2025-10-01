SPOR

Galatasaray'da Liverpool zaferinin ardından İlkay Gündoğan'ın açıklamaları gündem olmuştu! İşte atmosferi soran yıldız isim...

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile karşılaşırken, karşılaşmadan Osimhen’in tek golüyle 1-0 galibiyetle ayrıldı ve 2 maç sonunda puanını 3’e yükseltti. Tarihi maç sırasında İlkay Gündoğan’ın yanına gelip stadyumdaki atmosferi soran Liverpool’lu futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı.

Burak Kavuncu
Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir zafer yaşayan Galatasaray’ın yıldız oyuncusu İlkay Gündoğan, Manchester City forması giyerken bir çok kez karşılaştığı Liverpool’dan arkadaşları ile sohbet etti. Dev maçın ardından kameraların karşısına geçen İlkay Gündoğan, yaptığı açıklamayla sosyal medyada gündem oldu.

''ATMOSFER HEP BÖYLE Mİ?''

Galatasaray da Liverpool zaferinin ardından İlkay Gündoğan ın açıklamaları gündem olmuştu! İşte atmosferi soran yıldız isim... 1

Şampiyonlar Ligi’nde alınan galibiyetin ardından İlkay Gündoğan, "Maç sırasında Liverpool'dan bir oyuncu yanıma gelip, atmosferin her zaman böyle olup olmadığını sordu." Açıklaması yaptı. Bu açıklamayla birlikte sosyal medyada gözler açıklamayı kimin yaptığına çevrildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI!

Galatasaray da Liverpool zaferinin ardından İlkay Gündoğan ın açıklamaları gündem olmuştu! İşte atmosferi soran yıldız isim... 2

Maçın ardından birbirlerine sarılan İlkay Gündoğan ile Mohamed Salah’ın gülümseyerek sohbet ettikleri objektiflerden kaçmadı. Mohamed Salah’ın gülümseyerek İlkay Gündoğan'a bir soru sorduğu ve İlkay Gündoğan’ın cevabını kafasını sallayıp onaylayarak verdiği görüntülendi. Bu anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, soruyu soran oyuncunun Salah olduğu iddia edildi.

KULAKLARINI KAPATMIŞTI!

Galatasaray da Liverpool zaferinin ardından İlkay Gündoğan ın açıklamaları gündem olmuştu! İşte atmosferi soran yıldız isim... 3

Maç sırasında tribünlerin yoğun ıslıkları ve tezahüratları sebebiyle maça ısınırken rahatsız olan Liverpool'un Mısırlı yıldızı kulaklarını kapatarak önlem almaya çalıştığı anlar kameralara yansımıştı.

SALAH’TAN ATMOSFER YANITI

Galatasaray da Liverpool zaferinin ardından İlkay Gündoğan ın açıklamaları gündem olmuştu! İşte atmosferi soran yıldız isim... 4

Liverpool’un yıldızı Mohamed Salah maçın ardından, “Hayatımda hiç böyle bir atmosferde oynamamıştım. Odaklanmak gerçekten çok zordu. Gürültü sağır ediciydi ve bununla başa çıkamadık. Galatasaray’ı tebrik ederim.” Açıklamasında bulundu.

Liverpool Manchester City FC İlkay Gündoğan galatasaray mohamed salah Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park
