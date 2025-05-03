SPOR

83
75
54
52
51
50
45
43
43
43
42
42
41
40
35
34
34
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Lucas Torreira’dan üst üste 4 maçta gol

Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Sivasspor müsabakasıyla bu sezon üst üste 4. maçta rakip fileleri havalandırdı. Torreira toplamda ise gol sayısını 6’ya çıkardı ve kariyer gol rekorunu kırdı.

Galatasaray'da Lucas Torreira’dan üst üste 4 maçta gol
Emre Şen
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların ilk golü Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira’dan geldi. Müsabakanın 9. dakikasında sol taraftan Eren Elmalı’nın ortasında ceza sahası içinde Victor Osimhen’in vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural’dan dönen topu kale önünde Torreira tamamladı ve skor 1-0 oldu.
29 yaşındaki futbolcu böylece üst üste 4. maçta da gol sevinci yaşadı. Torreira, ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 olmak üzere toplam gol sayısını da 6’ya çıkardı ve kariyer gol rekorunu kırdı.

EN GOLCÜ SEZONU

Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ayrıca en golcü sezonunu yaşıyor. Torreira daha önce 2021-2022 sezonunda Fiorentina, 2015-2016 sezonunda da Pescara formaları giyerken rakip fileleri 5’şer kez havalandırmıştı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
4 - 1
Net Global Sivasspor Net Global Sivasspor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası şampiyonu BeşiktaşHentbolda Erkekler Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş
Galatasaray'da Eren Elmalı sakatlandıGalatasaray'da Eren Elmalı sakatlandı
Anahtar Kelimeler:
Lucas Torreira galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İYİ Partili Ayyüce Türkeş'e saldırı! Türkeş'ten açıklama

İYİ Partili Ayyüce Türkeş'e saldırı! Türkeş'ten açıklama

40 ilde şubesi var! Deposundan çıkanlar gündem oldu

40 ilde şubesi var! Deposundan çıkanlar gündem oldu

Victor Osimhen'den veda eder gibi açıklama! "Burada yaşadıklarımı asla unutmayacağım"

Victor Osimhen'den veda eder gibi açıklama! "Burada yaşadıklarımı asla unutmayacağım"

Galatasaray, Sivasspor kalesine gol oldu yağdı! Victor Osimhen'in rekor gecesi...

Galatasaray, Sivasspor kalesine gol oldu yağdı! Victor Osimhen'in rekor gecesi...

Beşiktaş'ın eski yıldızı Rosier hakkında olay yaratan açıklama!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Rosier hakkında olay yaratan açıklama!

Merih Demiral'dan tarihe geçecek başarı!

Merih Demiral'dan tarihe geçecek başarı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.