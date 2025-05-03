Galatasaray'da Lucas Torreira’dan üst üste 4 maçta gol

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların ilk golü Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira’dan geldi. Müsabakanın 9. dakikasında sol taraftan Eren Elmalı’nın ortasında ceza sahası içinde Victor Osimhen’in vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural’dan dönen topu kale önünde Torreira tamamladı ve skor 1-0 oldu.

29 yaşındaki futbolcu böylece üst üste 4. maçta da gol sevinci yaşadı. Torreira, ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 olmak üzere toplam gol sayısını da 6’ya çıkardı ve kariyer gol rekorunu kırdı.

EN GOLCÜ SEZONU

Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ayrıca en golcü sezonunu yaşıyor. Torreira daha önce 2021-2022 sezonunda Fiorentina, 2015-2016 sezonunda da Pescara formaları giyerken rakip fileleri 5’şer kez havalandırmıştı.