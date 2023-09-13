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Galatasaray'da Luyindama'nın akıbeti belli oldu! Sözleşmesi feshediliyor

13.09.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019'da Standart Liege'den büyük bir yatırımla kadroya katılan Christian Luyindama hiçbir takımdan transfer teklifi alamayınca yalnız başına kaldı. Galatasaray'da kadro dışı olan Luyindama, çalışmalarına tek başına devam ediyordu. Sarı-kırmızılı yönetim aldığı karar sonrası Luyindama'nın sözleşmesini karşılıklı feshetme yoluna başvurdu.

Christian Luyindama

Christian Luyindama

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Transfer döneminde hiçbir takımdan teklif alamayan Luyindama, çalışmalarına özel antrenörüyle birlikte tek başına devam ediyordu. Galatasaray'da kadro dışı olan Luyindama'nın sözleşmesi feshediliyor.

3 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

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Fatih Terim döneminde, 2019'un devre arasında Belçika ekibi Standart Liege'den 3 milyon euro kiralama ve sonrasında 5 milyon euro zorunlu satın alma bedeliyle transfer edilen Kongolu oyuncu, geçirdiği sakatlık sonrası bir türlü eski formuna kavuşamamıştı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİYOR

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Gelecek yıl sözleşmesi sona erecek Luyindama'nın görüşme yapılarak mukavelesinin karşılıklı olarak sonlandırılacağı ifade edildi.

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