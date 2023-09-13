Galatasaray'da Luyindama'nın akıbeti belli oldu! Sözleşmesi feshediliyor

Transfer döneminde hiçbir takımdan teklif alamayan Luyindama, çalışmalarına özel antrenörüyle birlikte tek başına devam ediyordu. Galatasaray'da kadro dışı olan Luyindama'nın sözleşmesi feshediliyor.

3 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Fatih Terim döneminde, 2019'un devre arasında Belçika ekibi Standart Liege'den 3 milyon euro kiralama ve sonrasında 5 milyon euro zorunlu satın alma bedeliyle transfer edilen Kongolu oyuncu, geçirdiği sakatlık sonrası bir türlü eski formuna kavuşamamıştı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİYOR

Gelecek yıl sözleşmesi sona erecek Luyindama'nın görüşme yapılarak mukavelesinin karşılıklı olarak sonlandırılacağı ifade edildi.

