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Galatasaray'da maç öncesi açıklama! "İddialarını ispatlayamazlar ise..."

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
27.08.2024 18:30
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu ilk maçında deplasmanda 3-2 mağlup olduğu İsviçre temsilcisi Young Boys'u rövanş maçında bugün sahasında konuk edecek. Maça kısa bir süre kala sarı-kırmızılı kulüpten bir açıklama yapıldı.

Galatasaray'da maç öncesi açıklama! "İddialarını ispatlayamazlar ise..."

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu rövanş maçında Galatasaray bugün 22.00'de RAMS Park'ta İsviçre ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmaya az bir süre kalırken sarı - kırmızılı kulüpten bir açıklama geldi.

İşte Galatasaray'ın yaptığı açıklama;

''Galatasaray Spor Kulübü üyelerinin teveccühüyle seçildiğimiz andan itibaren tek amacımız vardı: Bize emanet edilen bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek…

Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki; yönetim kurulumuza ve birlikte görev yaptığımız arkadaşlarımıza yapılan eleştiriler sınırı aşmış, haksız ithamlar ve ahlaksız iftiralara dönüşmüştür.
Önce bir soruşturma var yalanıyla başlayan, sonra yönetim kurulu üyelerimizden bazılarının bu suçlamayla ifadeye çağrıldığı iftirasıyla devam eden spekülasyonların sahiplerini en kısa zamanda iddialarını ispatlamaya davet ediyor; eğer ispatlayamazlar ise kendilerine Galatasaray düşmanlarına karşı verdiğimiz mücadelenin aynısını vereceğimizi ilan ediyoruz.

Bu konuda bugüne kadar aldığımız ve alacağımız tüm aksiyonları yarın kamuoyuyla paylaşacağız.

Öncesinde bu sezonun bizim için en önemli maçlarından birine çıkacağız ve kazanacağız!

O zamana kadar KONSANTRASYON!''

açıklama

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Dursun Özbek galatasaray
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