Galatasaray'da Maicon'a yol göründü

Suudi Arabistan’da transferin kapanmasına saatler kala, Gomis’in de imza attığı Al Hilal takımıyla 3 milyon Euro bonservis karşılığında anlaşan Maicon, evraklar gecikince, Galatasaray’da kalmıştı.
Arap kulübünün Brezilyalı futbolcuya olan ilgisi devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli stoperi devre arasında aynı şartlarla Al Hilal’e göndermeyi planlıyor. Bu transferin gerçekleşmesi halinde golcünün yanı sıra yeni bir stoper transferi yapılması da gündeme gelebilir. (FANATİK)
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