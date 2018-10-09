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Galatasaray'da Maicon'a yol göründü

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.10.2018 09:35 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, transferin son gününde kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği fakat evraklar yetişemeyince Galatasaray'da kalan Maicon için yeniden nabız yoklayacak. Sarı-Kırmızılı ekip de Maicon'un ayrılmasına sıcak bakıyor.

Galatasaray'da Maicon'a yol göründü

Suudi Arabistan’da transferin kapanmasına saatler kala, Gomis’in de imza attığı Al Hilal takımıyla 3 milyon Euro bonservis karşılığında anlaşan Maicon, evraklar gecikince, Galatasaray’da kalmıştı.

Arap kulübünün Brezilyalı futbolcuya olan ilgisi devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli stoperi devre arasında aynı şartlarla Al Hilal’e göndermeyi planlıyor. Bu transferin gerçekleşmesi halinde golcünün yanı sıra yeni bir stoper transferi yapılması da gündeme gelebilir. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray maicon al hilal

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