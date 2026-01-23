Galatasaray'da Manhester City maçı sonrası ayrılık! Veda kesinleşti

Galatasaray’da Ahmed Kutucu ile yolların ayrılması an meselesi. Sarı-kırmızılı yönetim, devre arasında ayrılık kararı aldığı 25 yaşındaki futbolcuyu, Şampiyonlar Ligi maçları tamamlanana kadar kadroda tutmayı tercih etmişti. Bu kapsamda Ahmed Kutucu, kupada oynanan Başakşehir karşılaşmasının ardından Avrupa arenasındaki son mücadeleye kadar takımda kaldı.

DEVLER LİGİ SONRASI VEDA

Galatasaray, Devler Ligi lig etabındaki son maçında çarşamba günü deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmanın ardından Avrupa defterini kapatacak olan sarı-kırmızılılar, Ahmed Kutucu’nun ayrılığına resmi onayı vermeyi planlıyor. Yönetim, oyuncunun transfer sürecinin bu maçtan sonra hızlanmasını bekliyor.

OULAI TRANSFERİ

Öte yandan Galatasaray, transfer çalışmalarını da eş zamanlı sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor forması giyen 19 yaşındaki orta saha Christ Oulai’yi kadrosuna katmak için temaslarını sıklaştırdı. Yapılan görüşmelerde Galatasaray’ın, Oulai transferi için Ahmed Kutucu’yu da içeren bir teklif sunduğu öğrenildi. Taraflar arasındaki pazarlıkların seyri, Ahmed Kutucu’nun geleceğini de doğrudan etkileyecek.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 12 resmi maçta görev alan Ahmed Kutucu, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Yönetimin planına göre, Manchester City maçının ardından oyuncunun yeni adresi netlik kazanacak.