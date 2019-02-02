SPOR

Galatasaray'da Mariano sakatlandı, Fernandao ve Sinan Gümüş cezalı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 02.02.2019 19:37 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da Mariano, maçın 18.dakikasında sakatlanarak yerini Ömer Bayram'a bıraktı. Sarı kart gören Fernandao ve Sinan Gümüş ise Trabzonspor maçında cezası sebebiyle forma giyemeyecekler.

Galatasaray'da Mariano sakatlandı, Fernandao ve Sinan Gümüş cezalı

Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşan Galatasaray'a iki kötü haber birden geldi. Brezilyalı yıldız Mariano, 18. dakikada sakatlanarak yerini Ömer Bayram'a bırakmak zorunda kaldı. Mariano'nun son durumu çekilecek Mr'ın ardından belli olacak.

Bu arada maçta sarı kart gören Fernandao ve Sinan Gümüş ise cezalı duruma düştü. İki oyuncu Trabzonspor ile oynanacak kritik mücadelede forma giyemeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Mariano sakatlık

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Djalma ne geçirdi Fransız himmetçilere :)
hiiiişşşttt kızlar farkındamısınız geliyoruz onlar kendini biliyor kadıköy diyorum, boğa diyorum, mart ayı diyorum 6 diyorum hı hı ohohaha
Takım çok kötü oynuyor iyi degil alanya ise kapanmış kontra yani adamların işi o zaten gs den bir şey olmaz kazanamaz bu takım valla yarın başakşehir yenerse şampiyonlugu götürürler net bu takım iyi degil gs iyi degil
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