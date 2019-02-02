Galatasaray'da Mariano sakatlandı, Fernandao ve Sinan Gümüş cezalı

Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşan Galatasaray'a iki kötü haber birden geldi. Brezilyalı yıldız Mariano, 18. dakikada sakatlanarak yerini Ömer Bayram'a bırakmak zorunda kaldı. Mariano'nun son durumu çekilecek Mr'ın ardından belli olacak.

Bu arada maçta sarı kart gören Fernandao ve Sinan Gümüş ise cezalı duruma düştü. İki oyuncu Trabzonspor ile oynanacak kritik mücadelede forma giyemeyecek.

