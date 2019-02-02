Galatasaray'da Mariano sakatlandı, Fernandao ve Sinan Gümüş cezalı

Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşan Galatasaray'a iki kötü haber birden geldi. Brezilyalı yıldız Mariano, 18. dakikada sakatlanarak yerini Ömer Bayram'a bırakmak zorunda kaldı. Mariano'nun son durumu çekilecek Mr'ın ardından belli olacak.
Bu arada maçta sarı kart gören Fernandao ve Sinan Gümüş ise cezalı duruma düştü. İki oyuncu Trabzonspor ile oynanacak kritik mücadelede forma giyemeyecek.
Mehmet Topal'dan kötü haber
Fikret Orman'dan birlik mesajı
Schalke, Ahmed Kutucu ile imzaladı
Katar'dan tarihi şampiyonluk
G.Saray'ın yenilerinden Cengiz'e ziyaret
Aziz Yıldırım, FETÖ davasında tanık olarak ifade verdi
Fatih Terim'den flaş karar
Pauleta'dan Galatasaray açıklaması
Kagawa ilk antrenmanına çıktı
Zenit'e transfer olan Ukraynalı futbolcu kriz çıkardı
Beşiktaş'a Kagawa transferinde büyük şok!
Ağaoğlu'ndan taraftarlara mektup
2018’de transfere 7,03 milyar dolar harcandı
Sassuolo Merih Demiral'ı kiraladı
Juventus kupaya veda etti
Okuyucu Yorumları 14 yorum