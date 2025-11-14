Galatasaray'da Mauro Icardi efsanesinin sonuna gelindi! Arjantinli yıldız takımdan ayrılıyor...

Icardi'nin Galatasaray kariyeri bitmek üzere... Sarı-kırmızılılarla sözleşmesinin son senesine gelen Arjantinli yıldız ülkesine dönmek için görüşmeler yapıyor.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Icardi, kızlarına olan özlemi sebebiyle Arjantin'e dönmeye karar verdi.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılıların teklifine teşekkür ederek kararını Arjantin'den yana kullanacağı öğrenildi. Bu sezon 15 resmi maçta oynayan Mauro Icardi, ligde 11 maçta 6 gol atarken Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 maçta fileleri havalandıramadı.
