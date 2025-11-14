SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Mauro Icardi efsanesinin sonuna gelindi! Arjantinli yıldız takımdan ayrılıyor...

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi için transfer iddiaları devam ediyor. Ülkesine dönmek için görüşmeler yaptığı iddia edilen Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılılarda son maçlarına çıktığı ifade edildi.

Galatasaray'da Mauro Icardi efsanesinin sonuna gelindi! Arjantinli yıldız takımdan ayrılıyor...
Emre Şen
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Icardi'nin Galatasaray kariyeri bitmek üzere... Sarı-kırmızılılarla sözleşmesinin son senesine gelen Arjantinli yıldız ülkesine dönmek için görüşmeler yapıyor.

ARJANTİN'E DÖNMEYE KARAR VERDİ

Galatasaray da Mauro Icardi efsanesinin sonuna gelindi! Arjantinli yıldız takımdan ayrılıyor... 1

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Icardi, kızlarına olan özlemi sebebiyle Arjantin'e dönmeye karar verdi.

GALATASARAY'A TEŞEKKÜR EDECEK

Galatasaray da Mauro Icardi efsanesinin sonuna gelindi! Arjantinli yıldız takımdan ayrılıyor... 2

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılıların teklifine teşekkür ederek kararını Arjantin'den yana kullanacağı öğrenildi. Bu sezon 15 resmi maçta oynayan Mauro Icardi, ligde 11 maçta 6 gol atarken Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 maçta fileleri havalandıramadı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Messi ve Ronaldo'yu tahtından indirdi! Artık dünyanın en iyi futbolcusu o...Messi ve Ronaldo'yu tahtından indirdi! Artık dünyanın en iyi futbolcusu o...
UEFA'dan 'Türklerle savaş olmalı' diyen Viktoria Plzen'e komik ceza!UEFA'dan 'Türklerle savaş olmalı' diyen Viktoria Plzen'e komik ceza!
Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.