Onuachu'nun golüyle Nijerya Uganda karşısında öne geçti! Grup liderliğine koşuyorlar

Afrika Uluslar Kupası C grubunun 3.maçında Osimhen ve Onuachu'nun formasını giydiği Nijerya Uganda ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın 28.dakikasında Trabzonsporlu Paul Onuachu'nun golü ile 1-0 öne geçen Nijerya, grupta liderliğini sürdürüyor.

Burak Kavuncu
Nijerya Afrika Uluslar Kupası'nın son maçında Uganda ile karşılaşıyor. Grupta oynadığı ilk 2 karşılaşmada Tanzanya ve Tunus'u yenen Nijerya son maçta Uganda'ya konuk oldu. Maçın ilk yarısında Onuachu ile gelen gol ise maçta skoru 1-0 yaptı.

ONUACHU ATTI SKOR 1-0 OLDU!

Onuachu nun golüyle Nijerya Uganda karşısında öne geçti! Grup liderliğine koşuyorlar 1

Karşılaşmanın 28.dakikasında sol kanattan gerçekleşen atakta ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Dele-Bashiru topu içeri çevirdi. Kayarak topa dokunan Trabzonsporlu Onuachu maçta skoru 1-0'a getirdi.

GRUPTA LİDER DURUMDA

Onuachu nun golüyle Nijerya Uganda karşısında öne geçti! Grup liderliğine koşuyorlar 2

Fas ile birlikte turnuvanın öne çıkan takımlarından biri olan Nijerya grubun ilk maçında Tanzanya'yı 2-1, ardından ikinci maçında Tunus'u 3-2 ile geçmişti. Uganda karşısında attığı gol gol ile 1-0 önde bulunan Nijerya maçı kazanması halinde puanını 9 yapacak ve lider olarak gruptan çıkacak.

OSIMHEN MAÇA İLK 11 BAŞLADI...

Onuachu nun golüyle Nijerya Uganda karşısında öne geçti! Grup liderliğine koşuyorlar 3

Turnuvada şu ana kadar 1 gol ve 1 asisti bulunan Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen ise Uganda karşısında devre arasına kadar sessizliğini korudu. Onuachu'nun attığı golde takım olarak büyük gol sevinci yaşarken, Osimhen ile Onuachu uzun süre birbirlerine sarılmaları sosyal medyada çok kez paylaşıldı.

ONYEDIKA'DA SAHADA YER ALDI

Onuachu nun golüyle Nijerya Uganda karşısında öne geçti! Grup liderliğine koşuyorlar 4

Öte yandan Galatasaray'ın transfer gündemindeki Raphael Onyedika maça ilk 11'de başlarken, orta alandaki mücadeleci oyunuyla dikkat çekti. Ayrıca Beşiktaşlı Ndidi, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Osayi-Samuel ve yine adı son dönemde Türk takımlarıyla anılan Ademola Lookman'da maça yedek kulübesinde başladı.



