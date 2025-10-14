Galatasaray'da Mauro Icardi içi flaş transfer iddiası! Suudi ekibi Neom bu kez de onun için astronomik teklif hazırlıyor...

Galatasaray’da Mauro Icardi’nin Haziran 2026’da bitecek sözleşmesi için görüşmeler devam ederken, yıldız futbolcuyu transfer etmek isteyen dişli bir rakip ortaya çıktı. İtalyan kaynakların verdiği haberde Cimbom, Icardi için tanıdık bir takımla mücadele veriyor. Yaz transfer döneminde Barış Alper için ısrar eden Suudi ekibi Neom bu kez de Mauro Icardi için devreye girdi.

NEOM KESENİN AĞZINI AÇACAK

İtalyan basınından Tuttomercato’nun haberine göre; NEOM SC, Mauro Icardi'ye 20 M€'dan 2 yıllık sözleşme teklif etmeye hazır. Galatasaray’da sözleşmesinin son senesine giren yıldız oyuncunun bu teklifi değerlendirmeye hazırlandığı iddia edildi.

MENAJERİ DUYURMUŞTU!

Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, “Yeni sözleşme konusunda, aynı maaş (10 M€) imkansız olur.” açıklamasında bulundu. Böylece sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi bitecek oyuncunun yeni bir kontrat ve maaşına da zam isteyeceği ortaya çıktı.

OKAN BURUK'DAN ICARDI AÇIKLAMASI

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, "Hemen sözleşme konusu ortaya atılıyor. Galatasaray'ı karıştırmak, Icardi'nin kafasını karıştırmak, kaos yaratmak için... Eylülde sözleşme konuşmak kadar saçma bir şey görmedim. Muslera ve Mertens'te bunu yaşadık. Oyuncu devam eder, Galatasaray'ın kaptanıdır. Bu yapılır. Bu tür konularda sadece devamlı Galatasaray'ı nasıl karıştırırız, Icardi'ye dokunalım, Osimhen'i karıştıralım. Taraftarımızın dikkatli olması, etkilenmemesi gerekiyor. Çok büyük provokasyonlar var. Osimhen ve Icardi üzerinde görüyoruz. Galatasaray üstünde çok büyük provokasyonlar yapılıyor. Hedefimiz Galatasaray'ın başarısı." şeklinde konuşmuştu.

SARI-KIRMIZILI TAKIMDA PERFORMANSI

Süper lig devi Galatasaray'da 1 yılı kiralık olmak üzere 4. sezonuna başlayan Arjantinli yıldız oyuncu, 96 karşılaşmada forma giyerken 66 gol attı ve 22 asist yaptı. Icardi’nin bu performansı taraftar arasında sevgi seline dönüşürken, yıldız oyuncunun da aynı duygularla karşılık verdi.

Mauro Icardi, Galatasaray'da 3 Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.