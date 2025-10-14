SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Mauro Icardi içi flaş transfer iddiası! Suudi ekibi Neom bu kez de onun için astronomik teklif hazırlıyor...

Galatasaray’ın Suudi Arabistan takımı Neom ile başı belada. Yaz transfer döneminde Barış Alper Yılmaz için astronomik teklif yapıp oyuncunun aklını çelen Suudi ekibi, şimdi de takımın yıldız oyuncusu Mauro Icardi için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi içi flaş transfer iddiası! Suudi ekibi Neom bu kez de onun için astronomik teklif hazırlıyor...
Burak Kavuncu
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray’da Mauro Icardi’nin Haziran 2026’da bitecek sözleşmesi için görüşmeler devam ederken, yıldız futbolcuyu transfer etmek isteyen dişli bir rakip ortaya çıktı. İtalyan kaynakların verdiği haberde Cimbom, Icardi için tanıdık bir takımla mücadele veriyor. Yaz transfer döneminde Barış Alper için ısrar eden Suudi ekibi Neom bu kez de Mauro Icardi için devreye girdi.

NEOM KESENİN AĞZINI AÇACAK

Galatasaray da Mauro Icardi içi flaş transfer iddiası! Suudi ekibi Neom bu kez de onun için astronomik teklif hazırlıyor... 1

İtalyan basınından Tuttomercato’nun haberine göre; NEOM SC, Mauro Icardi'ye 20 M€'dan 2 yıllık sözleşme teklif etmeye hazır. Galatasaray’da sözleşmesinin son senesine giren yıldız oyuncunun bu teklifi değerlendirmeye hazırlandığı iddia edildi.

MENAJERİ DUYURMUŞTU!

Galatasaray da Mauro Icardi içi flaş transfer iddiası! Suudi ekibi Neom bu kez de onun için astronomik teklif hazırlıyor... 2

Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, “Yeni sözleşme konusunda, aynı maaş (10 M€) imkansız olur.” açıklamasında bulundu. Böylece sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi bitecek oyuncunun yeni bir kontrat ve maaşına da zam isteyeceği ortaya çıktı.

OKAN BURUK'DAN ICARDI AÇIKLAMASI

Galatasaray da Mauro Icardi içi flaş transfer iddiası! Suudi ekibi Neom bu kez de onun için astronomik teklif hazırlıyor... 3

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, "Hemen sözleşme konusu ortaya atılıyor. Galatasaray'ı karıştırmak, Icardi'nin kafasını karıştırmak, kaos yaratmak için... Eylülde sözleşme konuşmak kadar saçma bir şey görmedim. Muslera ve Mertens'te bunu yaşadık. Oyuncu devam eder, Galatasaray'ın kaptanıdır. Bu yapılır. Bu tür konularda sadece devamlı Galatasaray'ı nasıl karıştırırız, Icardi'ye dokunalım, Osimhen'i karıştıralım. Taraftarımızın dikkatli olması, etkilenmemesi gerekiyor. Çok büyük provokasyonlar var. Osimhen ve Icardi üzerinde görüyoruz. Galatasaray üstünde çok büyük provokasyonlar yapılıyor. Hedefimiz Galatasaray'ın başarısı." şeklinde konuşmuştu.

SARI-KIRMIZILI TAKIMDA PERFORMANSI

Galatasaray da Mauro Icardi içi flaş transfer iddiası! Suudi ekibi Neom bu kez de onun için astronomik teklif hazırlıyor... 4

Süper lig devi Galatasaray'da 1 yılı kiralık olmak üzere 4. sezonuna başlayan Arjantinli yıldız oyuncu, 96 karşılaşmada forma giyerken 66 gol attı ve 22 asist yaptı. Icardi’nin bu performansı taraftar arasında sevgi seline dönüşürken, yıldız oyuncunun da aynı duygularla karşılık verdi.

Mauro Icardi, Galatasaray'da 3 Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da Victor Osimhen vatandaşını getiriyor! Galatasaray'da Victor Osimhen vatandaşını getiriyor!
Kadro dışı kararına şaşırdılar! İrfan Can ve Cenk Tosun'dan isyan...Kadro dışı kararına şaşırdılar! İrfan Can ve Cenk Tosun'dan isyan...
Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi Barış Alper Yılmaz galatasaray sözleşme suudi arabistan ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.