Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! İpler kopma noktasına geldi

Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması hız kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu kuralına ilişkin kararını yakından takip eden sarı-kırmızılılar, bir yandan olası senaryolara göre hazırlıklarını sürdürüyor. Yönetim, yabancı kontenjanında yer açabilmek adına birçok oyuncuyla vedalaşmayı planlıyor.

KİRALIK İSİMLERLE DEVAM EDİLMEYECEK

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak kadroya katılan Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla'nın takımdaki serüveni sona erdi. Galatasaray yönetimi, üç oyuncunun da bonservisini almak için girişimde bulunmayarak yollarını ayırma kararı aldı.

ÜÇ OYUNCUYA KULÜP BULUN MESAJI

Sarı-kırmızılılarda kiralık sözleşmesinin ardından İtalyan ekibi Udinese'ye transfer olan Nicolo Zaniolo'nun ardından Frankowski, Jelert ve Nelsson için de ayrılık ihtimali güçlenmiş durumda. Yönetimin, üç oyuncuya da kendilerine yeni takım bulmaları yönünde bilgilendirme yaptığı öne sürüldü.

ICARDI KRİZİ BÜYÜYOR

Galatasaray'da en dikkat çeken gelişmelerden biri ise Mauro Icardi cephesinde yaşanıyor. TRT Spor'un haberine göre Arjantinli yıldızla yürütülen yeni sözleşme görüşmelerinde taraflar arasında önemli fikir ayrılıkları bulunuyor. Görüşmelerde henüz ortak nokta bulunamazken, tarafların ayrılığa her zamankinden daha yakın olduğu ifade ediliyor.

TEKLİFTE ARTIŞA İZİN YOK! ÖZEL MADDE KABUL GÖRMEDİ...

Teknik ekibin, Mauro Icardi'nin sözleşmesine antrenman ve kamplara ilişkin özel bir madde eklenmesini talep etmesinin, oyuncunun bu konudaki disiplinsiz tutumlarından kaynaklanıyor.

Galatasaray’ın ise mevcut sözleşme teklifini artırmayı düşünmüyor.

KADRODA KÖKLÜ DEĞİŞİM KAPIDA

Yeni yabancı kuralı doğrultusunda hareket eden Galatasaray yönetimi, hem maaş bütçesini rahatlatmak hem de yeni transferlere alan açmak için kadroda ciddi bir revizyona hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde ayrılık listesindeki isimlerle ilgili somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.