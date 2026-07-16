Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yeri anında doldu! İşte yeni golcü

Yeni sezonda hücum hattında Victor Osimhen'e önemli bir alternatif yaratmak ve taktiksel olarak çift forvet sistemine de uygun bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Mauro Icardi ile yolların ayrılmasının ardından gözünü genç ve potansiyelli isimlere diken sarı-kırmızılı yönetim, aradığı profili Ukrayna'da buldu.

YABANCI KURALINA UYGUN: HEDEF MATVIY PONOMARENKO

Yabancı oyuncu kuralı ve gençleşme operasyonu doğrultusunda 23 yaş altı isimlere yönelen Cimbom, Dinamo Kiev forması giyen Matviy Ponomarenko'yu gündemine aldı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasından bu yana sarı-kırmızılı scout ekibi tarafından yakından takip edilen 20 yaşındaki ve 1.88 boyundaki Ukraynalı santrfor için somut adımlar atılmaya başlandı.

20 MİLYON EURO'LUK TRANSFER PAKETİ MASADA

Galatasaray yönetimi, genç golcüyü kadrosuna katmak için ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duruyor. Transferin mali boyutundaki son gelişmeler ise şu şekilde:

Dinamo Kiev'in Talebi: Ukrayna temsilcisi, gelecek vadeden oyuncusu için kapıyı 25-30 milyon Euro bandından açıyor.

Galatasaray'ın Teklifi: Sarı-kırmızılı yönetim, kiralama bedeli ve opsiyonu da içeren toplam 20 milyon Euro'luk bir paket teklifle resmi temaslara başladı.

Dinamo Kiev cephesinin bu dev teklife vereceği yanıt merakla beklenirken, transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde hız kazanması öngörülüyor.