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Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine sürpriz golcü!

Mauro Icardi ile yollarını ayıran Galatasaray, Victor Osimhen'i alternatifsiz bırakmamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, İsveç Ligi'nde sergilediği performansla dikkat çeken İskoç santrfor Robbie Ure'yi gündemine aldığı iddia edildi.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine sürpriz golcü!
Emre Şen

Sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile vedalaşan Galatasaray, hücum hattını genç ve potansiyelli bir isimle takviye etmek için temaslarını sürdürüyor. Victor Osimhen'in arkasında güçlü bir rotasyon oluşturacak bir golcü arayan sarı-kırmızılılar için İngiliz basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

İSVEÇ'TE PARLAYAN İSKOÇ GOLCÜ

Galatasaray da Mauro Icardi nin yerine sürpriz golcü! 1

The Sun'da yer alan habere göre; Galatasaray, İsveç ekiplerinden Sirius forması giyen 22 yaşındaki İskoç santrfor Robbie Ure ile yakından ilgileniyor. Genç golcü, bu sezon takımıyla çıktığı 19 maçta 20 gol ve 3 asistlik olağanüstü bir performansa imza atarak dev kulüplerin radarına girmeyi başardı.

BONSERVİS BEKLENTİSİ 10.5 MİLYON EURO

Galatasaray da Mauro Icardi nin yerine sürpriz golcü! 2

Sirius yönetiminin, parlayan yıldızı için yaklaşık 9 milyon Sterlin (10.5 milyon Euro) bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor. Geleceğine ve transfer iddialarına dair açıklamalarda bulunan genç yetenek Ure ise iddialı ifadeler kullandı:

"Oynadığım her maçta gol atabileceğimi hissediyorum çünkü kendime çok güveniyorum. Yoluma devam edeceğim, daha fazlasını istiyorum. Elbette bir noktada transfer olmak zorunda kalacağım ama ne olacağını bekleyip göreceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi galatasaray
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